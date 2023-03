Remy Ramjiawan

Vrijdag 31 maart 2023 05:23

Tweevoudig kampioen Max Verstappen had tijdens het ingaan van de pitstraat tijdens de eerste training iets te lang zijn rechtervoet op het gaspedaal zitten. De Nederlander overtrad de snelheidslimiet en Red Bull Racing mag daarom een boete aftikken.

Verstappen wist de snelste tijd te laten noteren tijdens de eerste vrije training die vrij rommelig verliep. Lewis Hamilton zette zijn W14 op de tweede stek en Sergio PĆ©rez kwam als derde over de streep in een sessie die twee rode vlaggen zag. Uiteindelijk zette Logan Sargeant in de laatste fase van de training zijn Williams langs de kant en werd de sessie uiteindelijk niet meer hervat na de rode vlag.

Snelheidsovertreding

Verstappen kwam tijdens de openingsfase van de eerste training met een snelheid van 86.4 km/u door de pitstraat gereden, daar waar tachtig is toegestaan. In het verleden werden er voor diverse snelheidsovertredingen forse straffen uitgedeeld, maar de wedstrijdleiding vindt de overtreding van de Nederlander binnen een acceptabel niveau en dus volgt er 'slechts' een boete van 700 euro voor het team.