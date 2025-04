Franco Colapinto mocht maandag zijn kunsten vertonen voor Alpine op het circuit van Monza. Een test die van groot belang is voor de jonge Argentijnse coureur, die zich wil bewijzen als mogelijke vervanger van Jack Doohan, die het tot nu toe lastig heeft en weinig indruk maakt. Na de Grand Prix in Japan, waar Doohan een enorme crash beleefde, lijkt de promotie van Colapinto binnen het team steeds dichterbij te komen.

Dit weet PlanetF1 te melden. Doohan kende een uiterst moeizaam weekend in Japan, waar hij op vrijdag te maken kreeg met een enorme crash. Ondanks deze tegenslag en een start vanaf de negentiende positie, wist hij de race toch nog als vijftiende af te sluiten. Het was echter een race met weinig actie en dus weinig mogelijkheden om posities te winnen. Daar komt bij dat Doohan al eerder in het seizoen onder druk is gezet vanwege zijn prestaties, zoals in Melbourne en China, waar hij crasht in Melbourne en vervolgens dertiende werd na drie diskwalificaties in China. Eigenlijk staat de druk er sinds eind vorig jaar al op, toen er geruchten naar buiten kwamen over een contract van maar drie of vijf races, met ook nog eens de komst van Colapinto die daar bovenop kwam.

Colapinto bouwt ervaring op in Monza

Terwijl Doohan onder druk staat, is Colapinto in Monza dus bezig geweest met het opbouwen van zijn reputatie en ervaring binnen het team. Hij heeft een langlopend contract bij Alpine en wordt gezien als een groot talent voor de toekomst. Teamadviseur Flavio Briatore heeft zijn vertrouwen uitgesproken in het potentieel van Colapinto en benadrukt dat het managen van talenten erg belangrijk is voor de organisatie. Ook is bekend geworden dat Alpine 20 miljoen euro heeft betaald aan Williams voor het contract van Colapinto, wat het strategische belang van de coureur onderstreept.

Colapinto wacht op kans bij Alpine

Met deze test hoopt Colapinto zijn waarde te kunnen bewijzen en een vast zitje te kunnen afdwingen. Doohan staat ondertussen onder grote druk, mede door zijn eerdere teleurstellende prestaties en de voortdurende kritiek dat hij zijn potentieel niet weet waar te maken. Ook Paul Aron heeft getest namens Alpine, terwijl Victor Martins en Luke Browning dat deden namens Williams.

