Flavio Briatore neemt het op voor Max Verstappen en noemt de kritiek op zijn volgens sommigen "te agressieve" rijstijl ontzettend dom. Volgens de adviseur van Alpine is Verstappen precies wat de Formule 1 nodig heeft.

Max Verstappen heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen achter zijn naam, maar ontvangt desalniettemin regelmatig felle kritiek vanuit zowel fans als de media. Zijn rijstijl wordt vaak bekritiseerd, en met name op Brits grondgebied, zijn er niet veel analisten en experts die veel positiefs te melden hebben over de Red Bull Racing-coureur. De Limburger zou te agressief zijn achter het stuur en te vaak de limieten van de reglementen opzoeken op de baan.

Verstappen broodnodig voor de Formule 1

Flavio Briatore ergert zich groen en geel aan die kritiek: "Hij herinnert mij aan Michael [Schumacher], Fernando [Alonso] en Ayrton Senna", klinkt het bij Sport1. "Verstappen is precies wat de Formule 1 nodig heeft. Iedereen bekritiseert deze jongen vanwege zijn spectaculaire rijden. Dat is ontzettend dom. Hij heeft nieuwe energie naar de sport gebracht. De Formule 1 had deze ster nodig", aldus de zelf ook vaak veelbesproken Formule 1-legende.

