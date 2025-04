Max Verstappen liet zijn klasse zien in Suzuka en ondanks een lastige auto-instelling wist hij een geweldige prestatie neer te zetten. De Nederlander pakte tijdens de kwalificatie verrassend poleposition met een 1:26.983 en wist daarmee de McLaren-concurrentie nipt achter zich te houden. Na afloop houdt hij zich niet in over de concurrentie.

De kwalificatiesessie op het iconische circuit van Suzuka was een ware beproeving voor Verstappen en zijn team. Met de RB21 van Red Bull Racing wist hij niet alleen de zware bestuurbaarheidsproblemen te overwinnen, maar ook het oude polerecord in handen van Sebastian Vettel (1:27.064 in 2019) te breken. Ongeëvenaard was het wat de Nederlanders die vroeg uit de veren waren om de sessie te bewonderen zagen en de vreugde op de boardradio was zoals we zelden gehoord hebben van de Limburger. Een pole voor in de boeken.

Verstappen verbaasd over pole

Verstappen liet na de race de volgende uitspraken horen: "De oerkreet over de boordradio sprak boekdelen. Deze moest van ver komen," zo citeert De Telegraaf Verstappen. "De problemen zijn niet ineens opgelost en de auto is nog heel moeilijk te besturen. Coureurs en teambazen spraken alom lof over de raceprestatie van Verstappen. Verstappen benadrukt: "Ik weet dat anderen meer fouten maken dan ik," waarmee hij zijn realistische blik op zijn eigen kwaliteiten onderstreepte.

Nog niet tevreden

Ondanks de uitdagingen die het seizoen 2025 met zich meebrengt, blijft de indruk die Verstappen in Suzuka achterlaat een krachtige voorbode voor de komende races. Met een poleposition - voor het eerst in 281 dagen - laat hij zien nooit uitgevlakt te kunnen worden, ondanks de wat mindere bolide die hij dit seizoen tot zijn beschikking heeft. Tevreden is de Nederlander echter nog lang niet: "We staan eerste, maar de problemen zijn nog niet opgelost. De auto is nog steeds heel moeilijk te besturen. Ook als ik de on board-beelden zie, zie ik genoeg verbetering.”

