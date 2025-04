Max Verstappen mag op zondag de F1 Grand Prix van Japan vanaf de pole position aanvangen. Hij denkt echter dat de wedstrijd daadwerkelijk winnen lastig zal worden, als het droog blijft. De coureur van Red Bull Racing is nog altijd niet tevreden met zijn RB21 en doet daarom een regendans in aanloop naar de race.

Het weer op het Suzuka International Racing Course is vaak lastig te voorspellen. Eén ding is zeker: het gaat de komende nacht van zaterdag op zondag regenen, dus alle rubber dat op de baan ligt, wordt sowieso weggespoeld. Het gras langs het circuit kan ook wel een buitje gebruiken, aangezien het al meermaals in vuur en vlam heeft gestaan met rode vlaggen tot gevolg. Of het ook tijdens de Grand Prix van Japan gaat regenen, blijft voorlopig nog de vraag. AccuWeather beschrijft het weer voor zondagmiddag als 'voornamelijk bewolkt met hier en daar één of twee korte buitjes' - wisselvallig dus. Verder rekent de ene bron weer op een lage kans op regen en andere bronnen weer op volledig nat weer. Verstappen hoopt in ieder geval dat het gaat regenen. De Limburger denkt dan meer kans te maken om de McLarens te verslaan van Lando Norris en Oscar Piastri, die heel dichtbij zaten in de kwalificatie.

Hopen op regen

"Het seizoen is tot nu toe heel lastig geweest", reageerde Verstappen bij Viaplay op beelden van zijn polerondje, waarna hij hard juichte op de boardradio en zijn vuist uit de cockpit stak. "De auto is gewoon heel moeilijk te besturen. Dat is het nog steeds. Alleen is het natuurlijk wel voor iedereen heel positief om dan op pole te staan."

Hij hoopt op een regenrace op zondag om dan misschien in het voordeel te zijn ten opzichte van de McLaren. "Normaal gesproken, als het droog blijft en er geen gekke dingen gebeuren, dan wordt het heel lastig. Dat is zo." Om de pole te pakken is wel een mooi afscheidscadeau voor Honda, de Japanse motorleverancier die in haar laatste jaar zit in de samenwerking met Red Bull. Honda is de eigenaar van Suzuka. "Beter dan dit konden we niet doen op een zaterdag. Dat is in ieder geval wel mooi."

