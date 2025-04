Max Verstappen heeft de pole position verdiend voor de F1 Grand Prix van Japan na een ronde die wordt beschreven als een van zijn beste ooit. Gevraagd tijdens de persconferentie over de sensatie die hij voelt in de cockpit, wanneer de Red Bull doet wat Verstappen wil, geeft de regerend wereldkampioen met een knipoog een riskant antwoord.

Niemand is ooit zo snel gegaan op het Suzuka International Racing Course als Max Verstappen op deze zaterdag. Het polerecord was sinds 2019 in handen van toenmalig Ferrari-coureur Sebastian Vettel met een 1:27.064. Verstappen ging met de RB21 van Red Bull Racing nog een tandje harder en zette een 1:26.983 neer. Hij versloeg daarmee de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri op één honderdste en vier honderdsten, respectievelijk. De bolide van de Oostenrijkse formatie blijft een uitdaging om te temmen, maar toch lukte het Verstappen dus om de pole position te pakken.

Poep in je broek

"Ik denk uitkomen van bocht 1 evenals bochten 2, 6, 7, 8 en Spoon", vertelde de Limburger over waar hij echt moest pushen om dit rondje voor elkaar te krijgen. "Op die plekken had ik zoiets van: 'Ik hoop dat ik de grip daar blijf houden'. Maar dat lukte. En toen ik over de lijn kwam, zag ik mijn naam naar boven komen. Ik wist dat Oscar nog achter me zat, maar ik was al heel erg blij wat ik had gedaan, omdat ik niet had verwacht dat ik zo dichtbij zou zitten. Dus ja, dat was mooi."

Gevraagd of hij de sensatie kon omschrijven van hoe het polerondje voelde in een auto die deed wat hij wilde, reageerde Verstappen: "De sensatie? Nou, ik ben blij dat ik eerste ben. Ik bedoel, misschien dat jij in de auto wilt rijden, ik kan het wel voor je regelen. Ik denk dat je dan in je broek poept!" Hij lacht en kijkt naar een afgevaardigde van de FIA. "Mag ik dat eigenlijk wel zeggen in de persconferentie? Nou, makkelijk was het niet, maar we hebben wel een balans kunnen vinden die [de auto] bestuurbaar maakt." Hopelijk voor Verstappen krijgt hij geen boete of straf opgelegd voor zijn taalgebruik, iets waar de internationale autosportbond op controversiële wijze sinds dit jaar zeer streng tegen optreedt.

