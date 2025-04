Volgens Oscar Piastri is het niet zo verrassend dat Max Verstappen in Japan zijn eerste pole position van het seizoen heeft weten te behalen. De Australier vertrekt zondag vanaf P3 en stelt dat de concurrentie echt niet zo ver achter hen staat als ze de afgelopen weken hebben laten lijken.

De McLarens leken het hele weekend de snelsten te zijn, want de concurrentie kon niet aan de tijden van het papaja-oranje team komen. George Russell leek de enige te zijn die wat kon uitrichten, maar het is Verstappen geworden die zondag vanaf pole position start. Piastri stond lange tijd op de voorlopige pole position, maar geeft na afloop aan dat hij het net niet allemaal aan elkaar kon knopen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Veiligheidsgordel Hadjar oorzaak van klachten: social media wijst naar persoonlijke zone

Goede kwalificatie tot aan laatste run in Q3

Piastri had vertrouwen in de pole position, maar kreeg het in zijn laatste run niet voor elkaar: "Het voelde best goed de hele kwalificatie, vooral ook aan de start van Q3. Dat was een goede ronde. Ik kon het die laatste ronden alleen niet aan elkaar knopen zoals ik had gewild. Enorme kleine marges, dus alles is nog om voor te spelen morgen. We hebben een fantastische auto. We hebben gewoon iets laten liggen, en dat gaan we morgen proberen terug te pakken."

Concurrentie speelt 'verstoppertje'

Verstappen verklaarde eerder nog dat Red Bull een flinke achterstand heeft op McLaren en na de derde vrije training was het gat ook meer dan een halve seconde. Volgens Piastri zit de concurrentie ook wel de boel te sandbaggen: "De anderen staan echt niet zover achter ons, als wat veel mensen denken. Je weet het nooit met motorstanden en zo. Vanochtend zag het er al erg krap uit." Dat Verstappen vanaf P1 vertrekt, verbaasd Piastri dan ook niet: "Ik vind het geen grote verrassing, Max heeft het natuurlijk goed gedaan. We hebben voor morgen nog steeds een geweldige auto."

Gerelateerd