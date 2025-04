Jos Verstappen heeft zichzelf helemaal gevonden in de rallywereld en de vader van Max Verstappen is ook dit jaar weer een hoop aan het ondernemen in die tak van de autosport. Zijn zoon heeft echter wat minder op met de gevaarlijke capriolen die er uitgehaald worden.

In 2022 maakte Verstappen bekend dat hij zich wilde gaan focussen op het rijden van rallyraces en dat zou hij gaan doen in de BRC. Ook maakte hij tussendoor een uitstapje naar het allerhoogste niveau, de FIA World Rally Championship (WRC). Het is als het ware het tweede leven van de man die het racen maar niet los lijkt te kunnen laten en dus heeft hij gekozen voor dit nieuwe avontuur. De resultaten en de ervaringen in 2022 en 2023 hebben voor zo'n positief gevoel gezorgd bij de Nederlander dat het smaakt naar meer, waardoor hij het in 2024 nog wat verder opschroefde en ook dit jaar weer enthousiast doorgaat.

Gekke Jos

Verstappen senior is ook dit jaar weer naar hartenlust aan het rijden in verschillende rally's en dat levert zo nu en dan de nodige mooie beelden op. Op een recente video is te zien hoe de oud-coureur van Bennetton op hele hoge snelheid door de straten scheurt en zelfs even loskomt van de grond. Zijn zoon kan zich maar moeilijk voorstellen dat hij ooit hetzelfde zou doen: "Hij stuurt mij dat natuurlijk ook door. Ik zeg: 'Jij bent helemaal gek'. Ik vind het knap wat hij doet. Ik zou het zelf niet doen, maar hij doet het heel goed."

