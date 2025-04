Red Bull Racing en Racing Bulls hebben voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Japan besloten om een motoronderdeel te vervangen. Het gaat specifiek om het uitlaatsysteem van de auto.

Racing Bulls kende in Australië een goed weekend, terwijl het in China er ook prima uit leek te zien voor het zusterteam van Red Bull. Punten leverde het echter amper op (alleen in de Sprint) op vanwege strategische fouten in allebei de races die zeker Yuki Tsunoda veel punten hebben gekost. Ook in Japan zien ze er tot nu toe snel uit qua kwalificatiesnelheid. Isack Hadjar doet dit wel met een nieuw uitlaatsysteem. Het is zijn eerste terwijl er acht zijn toegestaan, dus er zal geen straf volgen.

Red Bull vervangt ook onderdeel Tsunoda en Verstappen

Bij Red Bull Racing heeft het team bij zowel Tsunoda als Max Verstappen een onderdeel vervangen. Ook hier gaat het om het uitlaatsysteem. Voor deze coureurs gaat het tevens om hun eerste van de acht die zijn toegestaan, dus ook hier volgt geen straf. Red Bull heeft het lastig tot nu toe dit seizoen, maar Verstappen weet tot nu toe qua resultaten wel te maximaliseren achter de snelle auto's van McLaren. Met Tsunoda als teamgenoot hoopt Red Bull dat vanaf dit weekend met twee coureurs te doen totdat het team na de triple header echt grote upgrades kan brengen richting Miami en Imola.

Overigens is de kans groot dat het vervangen van het uitlaatsysteem een voorzorgsmaatregel is en vooral is gedaan om het uitlaatsysteem in de pool te krijgen.

Red Bull heeft bij zowel Verstappen als Tsunoda ingegrepen en het uitlaatsysteem vervangen, terwijl dit ook bij Hadjar van Racing Bulls is gebeurd.#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/YO3XAWP9EF — GPFans NL (@GPFansNL) April 4, 2025

