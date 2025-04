Jack Doohan heeft zichzelf andermaal geen goede dienst bewezen in het behouden van zijn stoeltje voor het restant van het seizoen. De man die eigenlijk al vanaf begin dit jaar op de schopstoel zit bij Alpine, heeft zijn Franse bolide helemaal in de prak gereden met een klapper van jewelste in VT2.

Doohan is eigenlijk vanaf het begin van dit seizoen de man die direct onder vuur heeft gelegen en dan spreken we met name over zijn stoeltje. Het komt door de aanwezigheid van Franco Colapinto. De Argentijn kwam eind 2024 over van Williams om de reservecoureur te worden bij het Franse team. Daarmee is hij de derde reservecoureur van het team en nam de druk op Doohan ook meteen toe. In eerste instantie leek dat een vreemde move van Colapinto, die bij Williams een soortgelijke rol vertolkte. Toch lijkt er meer aan de hand te zijn. Het gerucht zingt rond dat Doohan over een contract voor slechts enkele races beschikt, waardoor het aannemelijk zou zijn dat men na de eerste paar rondes van het wereldkampioenschap Doohan uit de wagen zal halen om dat stoeltje in te vullen met Colapinto, de man die na het instappen voor Logan Sargeant in 2024 op het begin veel indruk maakte.

Grote crash

Om ervoor te zorgen dat Doohan zijn stoeltje zo lang mogelijk kan behouden, kan hij alleen maar op de baan bewijzen wat hij te bieden heeft. Voorlopig lijkt dat echter helaas niet allemaal van een leien dakje te gaan en is de druk op de Australiër simpelweg te groot. In VT2 in Japan ging het helemaal mis voor de Alpine-coureur. Bij het ingaan van bocht één verloor hij de controle over zijn wagen, ging hij over het grind en belandde hij op hele forse snelheid in de bandenstapel. De schade was gigantisch aan zijn wagen en ook Doohan zelf kwam niet helemaal okselfris uit de wagen. Het is de vraag wat hij en zijn team dit weekend nog kunnen laten zien. Nog grotere vraag: hoelang kan Doohan dit zitje behouden met de trappelende Colapinto in de garagebox?

The red flag is deployed due to a crash from Jack Doohan 🔴



He is out of the car and walks to the medical car#F1 #JapaneseGP — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

