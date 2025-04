De F1 Grand Prix van Japan is nog maar één sessie oud of de eerste straf is al uitgedeeld. De stewards hebben Kimi Antonelli namelijk een boete opgelegd. Het zal de rookie van Mercedes echter nauwelijks pijn doen in de portemonnee.

Na de wedstrijden in Australië en China is het Formule 1-circus beland op het Suzuka International Racing Course. Lando Norris was het snelst tijdens de eerste vrije training, 0.163 seconden voor George Russell. Ondanks problemen met de balans van de McLaren door de langzame bochten, wist hij uiteindelijk toch een snelle ronde te neer te zetten. De Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton volgden op een halve seconde achterstand. Max Verstappen maakte de top vijf af, 0.516 seconden achter kampioenschapsrivaal Norris. Yuki Tsunoda was indrukwekkend voor thuispubliek. De kersverse Red Bull Racing-coureur werd zesde op 0.107 seconden achterstand van Verstappen.

Boete voor Antonelli, foutje van Sainz

Antonelli kon zijn ploegmaat in de Mercedes niet bijhouden en moest genoegen nemen met P9 achter Fernando Alonso en Isack Hadjar. Hij had het lastig tijdens VT1 en hij ging onder meer door de grindbak bij de haarspeldbocht. Daar bleef het echter niet bij voor de Italiaan. De stewards deelden een boete aan hem uit voor te hard rijden door de pitstraat. Dat is in overtreding van artikel 34.7 van het sportief reglement. Gelukkig ging het maar om een overschrijding van 0.9 kilometer per uur boven de limiet van 80. De boete bedraagt daarom niet meer dan €100.

De rookie was niet de enige met problemen in de pitstraat. Carlos Sainz werd halverwege de training naar binnen geroepen, maar reed zijn team voorbij. De Madrileen legde via de boardradio uit dat hij dacht dat Williams aan het einde van de pits stond, maar ze stonden juist helemaal aan het begin. Hij moest een extra rondje doen om terug te kunnen keren naar zijn garage.

