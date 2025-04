We zitten om 4:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de eerste vrije training op het Suzuka International Racing Course. De F1 Grand Prix van Japan is de derde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. De wedstrijd zal voor de 38e maal gehouden worden op de achtvormige baan. Het is zo'n 15°C en zonnig. Hoe gaat Yuki Tsunoda het voor thuispubliek doen als kersverse coureur van Red Bull Racing? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

Gerelateerd