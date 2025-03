Dat Red Bull Racing in Japan iets van plan is met het kleurenschema van de RB21 lijkt wel duidelijk te zijn. Het Oostenrijkse team gaat vermoedelijk met de witte livery rijden om de samenwerking met Honda in het zonnetje te zetten. Toch was dat niet het initiële plan, zo laat Formule 1-fotograaf Kym Illman doorschemeren. De Australiër vertelt dat Red Bull aanvankelijk een roze livery had bedacht voor de race in Japan.

Het laatste jaar van de samenwerking tussen Red Bull en Honda is aangebroken. De twee partijen werken sinds 2019 samen, en het hoofdstuk kan als succesvol worden beschouwd. Zo wist Max Verstappen in 2021 zijn eerste titel te behalen met de Honda-krachtbron in de RB16B. Het Japanse merk zal echter vanaf volgend jaar Aston Martin van power units voorzien. Red Bull gaat zich samen met Ford opmaken om de eigen krachtbronnen naar een hoger niveau te tillen met Red Bull Powertrains.

Kleurenschema RB21

Het Oostenrijkse team wilde in 2021 ook een speciale livery gebruiken voor de race in Japan, die dat jaar uiteindelijk niet werd verreden. Daarom werd er tijdens de Grand Prix van Turkije voor gekozen om de speciale livery op de RB16B aan te brengen. Het gaat hierbij om het witte kleurenschema, met daarop de rode accenten. Zoiets wordt komend weekend ook in Japan verwacht, zij het met een aantal veranderingen. "Er wordt verwacht dat de auto volledig in het wit wordt uitgevoerd, met het Red Bull-logo op de motorkap in het rood, terwijl er kleine blauwe accenten op de voor- en achterkant van de auto te zien zijn," zo meldt PlanetF1.

Roze Red Bull?

Toch doet Illman een verrassende onthulling op Instagram. Volgens hem wilde het Oostenrijkse team in Japan met een roze livery rijden. Waarom het team die kleur op de RB21 wilde gebruiken, wordt niet helemaal duidelijk. Wel meldt Illman dat het gewicht van de roze kleur uiteindelijk heeft gezorgd dat het kleurenschema is geschrapt. Zo zou de livery te veel extra gewicht aan de bolide toevoegen, en daar zit het team uiteraard niet op te wachten.

Coming soon 🇯🇵 pic.twitter.com/MTzxd1rogs — Oracle Red Bull Racing | オラクル・レッドブルレーシング (@redbullracing) March 30, 2025

