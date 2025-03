Het Formule 1-seizoen van 2025 is nog maar net onderweg of er wordt alweer druk gespeculeerd over de zitjes van volgend jaar. De spil in de stoelendans van volgend jaar lijkt op dit moment Max Verstappen te zijn, wiens toekomst bij Red Bull hoogst onzeker lijkt. We wagen ons aan een voorspelling voor de zitjes van volgend jaar.

Afgelopen jaar was het smullen geblazen wat betreft Silly Season richting dit seizoen. Na de aankondiging van Lewis Hamilton aan het begin van het jaar, was is het balletje al snel gaan rollen met de stoelendans. We wisten vooraf al dat het een bewogen jaar ging worden met alle contracten die na 2024 afliepen en het stelde allemaal zeker niet teleur. We zagen ontzettend veel veranderingen met vertrekken bij teams, de introductie van een bak rookies en compleet nieuwe line-ups. Het lijkt erop dat de teams probeerden om een sterk fundament te bouwen met vastigheid en coureurs voor de komende jaren, zeker met het oog op de nieuwe reglementen van 2026. Zo krijgen de (nieuwe) rijders de kans om dit jaar te wennen aan een nieuw team, om dan volgend jaar te vlammen met de nieuwe motoren. Veel veranderingen verwachten we niet, al voorspellen we wél een aantal pikante transfers.

McLaren: Norris en Piastri

Bij het team van McLaren lijkt het duidelijk wat men wil met de toekomst. Lando Norris ligt als kind van de club nog meerdere jaren vast en tot een paar weken geleden was het nog even de vraag wat men met Oscar Piastri van plan was. De Australiër, die de afgelopen Grand Prix van China op zijn naam wist te schrijven, sleepte echter ook een contractverlenging in de wacht en is gezien zijn leeftijd natuurlijk ook een rijder voor de lange termijn. Hij en Norris zijn vrij om de concurrentiestrijd aan te gaan en dus werd Piastri voor 'meerdere jaren' vastgelegd om zo een eind aan de speculaties rondom zijn na 2026 aflopende contract te beëindigen.

Natuurlijk helemaal geen onlogisch idee, want met Piastri en Norris heeft McLaren twee potentiële wereldkampioenen in huis, die ook nog eens prima met elkaar door één deur lijken te kunnen. Het wordt interessant om te zien of dat zo gaat blijven, want dit jaar heeft McLaren de beschikking over de snelste auto van het veld en ligt het kampioenschap voor het oprapen. Hoe gaat het verlopen als het allemaal wat spannender wordt? Houdt Zak Brown de boel bij elkaar en de relatie tussen Norris en Piastri in orde? We gaan er vanuit dat dat het geval is en beide heren volgend jaar dus gewoon bij McLaren rijden.

Red Bull: Russell en Lawson

Dan door naar het team van Red Bull Racing, waar het op dit moment dondert en bliksemt. Bij de Oostenrijkse renstal is het alarmfase één na een moeilijke start met de RB21 én een moeilijke start van Liam Lawson, die ogenschijnlijk te vroeg doorgeschoven is naar de hoofdmacht. Die foute beslissing moest Red Bull met een wereldwijde afgang bekopen, toen deze week besloten werd om Lawson terug te fluiten naar het zusterteam en alsnog Yuki Tsunoda te promoveren naar de hoofdmacht. Bovenop de beschamende vertoning weten we bovendien dat Max Verstappen allerminst te spreken is over de keuze van zijn team én de alarmerende toekomstperspectieven.

Inmiddels is het bovendien geen groot geheim meer dat men bij Mercedes en Aston Martin maar wat graag in zee willen met de viervoudig wereldkampioen. Omdat de RB21 weinig hoop biedt en ook het project met Red Bull Powertrains en Ford momenteel geen goede geluiden laat horen, lijkt het een aannemelijk scenario dat Verstappen - gewapend met een aantal prestatieclausules in zijn contract die zijn vertrek potentieel gemakkelijker maken - na dit jaar toch echt de deur bij Red Bull achter zich dicht trekt. Een overgang naar Mercedes lijkt in dat geval een logische stap door de warme banden met Toto Wolff én de goede geluiden rondom de nieuwe Mercedes-motor. Dat betekent dat men bij Mercedes in dat geval een coureur moet laten gaan en dan zou George Russell de meest logische keuze zijn. Een wissel is in dat geval voor beide partijen de meest gunstige optie.

Verder gaan we er dan vanuit dat het jaartje ervaring opdoen bij het team van Racing Bulls voor Lawson hem goed heeft gedaan. De Nieuw-Zeelander lijkt binnen de Red Bull-stal momenteel de coureur met het hoogste plafond, waardoor het voor Red Bull verstandig is om uiteindelijk zich in de toekomst op hem te richten. Bovendien zou een vertrek van Verstappen betekenen dat de auto heel anders ontworpen kan worden en niet meer op de excentrieke rijstijl van de Nederlander afgesteld gaat worden, wat ook koren op de molen zou zijn voor de dit jaar zo gepiepelde Lawson. Tsunoda mag het jaar in 2025 wel afmaken, maar in de Japanner zal men bij Red Bull - dat na dit jaar de banden verbreekt met Honda - toch ook geen groot toekomstperspectief zien.

Mercedes: Verstappen en Antonelli

Dan komen we bij het team van Mercedes, waar we dus de sensationele overgang van Verstappen verwachten voor volgend seizoen. Op de achtergrond wordt al een tijdje gesuggereerd dat Mercedes na een mindere periode in 2026 hard terug zal slaan met een motor waar je 'u' tegen zegt, waardoor de Zilverpijlen volgend jaar mogelijk tot de absolute topfavorieten voor de titel kunnen gaan behoren. Er wordt ook rekening met Aston Martin gehouden, maar het valt af te vragen hoe snel Adrian Newey daar zijn genialiteit om kan laten zetten naar een kampioenschapswinnende wagen. Hoewel Wolff zegt dat het flirten met Verstappen klaar is, weten we allemaal dat hij vurig verlangt na een samenwerking met de beste coureur op de grid.

Ook voor Verstappen zijn de jaren beperkt. We weten dat hij dit jaar vader wordt, niet tot diep in de dertig in de Formule 1 wil racen, andere ambities heeft en dus de jaren die hij nog actief is het beste materiaal wil hebben. Bij Mercedes lijken die kansen te liggen. Voor Wolff zal in dat geval de keuze tussen Russell en Andrea Kimi Antonelli komen te liggen. Het is algemeen bekend hoe gecharmeerd de Oostenrijker is van de jonge Italiaan, in wie hij ook een coureur ziet die in de toekomst meerdere kampioenschappen kan gaan winnen. Het lijkt het ideale scenario: Verstappen kan met de snelle Mercedes nog meedoen om een aantal kampioenschappen, terwijl hij als mentor fungeert voor Antonelli, waar hij ook een goede band mee lijkt te hebben. Verstappen stopt uiteindelijk wanneer hij het mooi geweest vindt en Antonelli - gewapend met meer ervaring én kennis van Verstappen - schuift door naar de positie van eerste coureur. Wolff zal over dit scenario meermaals hebben lopen dagdromen in zijn kantoortje.

Ferrari: Hamilton en Leclerc

Bij het team van Ferrari zijn ze dit jaar natuurlijk in zee gegaan met niemand minder dan Lewis Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk eerder nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na 2024 bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello. Nu is het eindelijk zover en gaan we zien wat hij allemaal kan flikken in het Ferrari-rood. Voorlopig heeft hij in ieder geval vast één sprintzege te pakken.

De zevenvoudig wereldkampioen heeft voor twee jaar getekend in Italië en zal dus als er niks geks gebeurt ook in 2026 voor Ferrari rijden. Hetzelfde geldt voor Charles Leclerc, kind van Ferrari en de man die uiteindelijk in de toekomst toch ook titels hoopt te pakken voor de renstal waar hij zulke warme gevoelens voor heeft. Mocht het dus allemaal niet al te raar lopen, verwachten we ook in 2026 weer Hamilton en Leclerc in het Ferrari-rood.

Aston Martin: Alonso en Stroll

Dan gaan we door naar het eerder al even genoemde Aston Martin, waar Newey vanaf dit jaar aan de slag gaat met zijn legendarische ontwerpskills. Lawrence Stroll hoopt zodoende de komende jaren mee te gaan doen om de knikkers met zijn team en ook hij zal ook maar wat graag Verstappen aan zijn formatie toevoegen om samen met de Nederlander én Newey op zoek te gaan gaan naar het goud aan het einde van de regenboog. Echter, als Wolff er voor zijn neus vandoor gaat met de Nederlander, houdt dat verhaal natuurlijk op. Er zijn immers geen twee Max Verstappens en in dat geval moet hij andere keuzes maken.

De man die in ieder geval de komende jaren waarschijnlijk nog wel voor het team zal rijden is zoon Lance Stroll. We verwachten dat Fernando Alonso ook in 2026 zeker nog één kans op een derde wereldtitel met een door Newey gebouwde wagen wil laten schieten, maar met zijn leeftijd wordt het ook steeds lastiger om bij te blijven met de jonge garde. We denken dat Aston Martin - dat het Japanse Honda achter zich heeft - toe wil slaan met het binnen halen van Tsunoda als reservecoureur voor 2026, waarna hij in 2027 het stokje van Alonso over kan nemen. Maar dat is nog even weg, natuurlijk.

Racing Bulls: Hadjar en Lindblad

Het betekent automatisch dat we Tsunoda ook niet meer binnen de Red Bull-stal zullen zien als hij na dit seizoen vertrekt, al is dat natuurlijk geen verrassing. Helmut Marko heeft al aangegeven dat dit zijn grote kans is om het nu te laten zien en dus zal hij zeker niet meer terugkeren bij Racing Bulls, waar Isack Hadjar voorlopig een meer dan prima indruk weet te maken. De Franse rijder is dan ook topkandidaat nummer één om in 2026 het zusterteam van Red Bull te gaan leiden, daar we er vanuit gaan dat Lawson na een jaartje ervaring opdoen door wordt geschoven naar zijn voormalige plek bij Red Bull.

Omdat Tsunoda dan uit de vijver verdwijnt, heeft het team de kans om een rookie uit het Red Bull juniorprogramma door te schuiven naar de koningsklasse. Daar kunnen we lang of kort over schrijven: de gedoodverfde favoriet voor die plek is de piepjonge Arvid Lindblad, die momenteel zijn races in de Formule 2 afwerkt. Marko is groot fan van de rijder die tevens Zweedse roots heeft en op de achtergrond is men druk bezig met het klaarstomen van Lindblad voor het grote werk. Het moet erg raar lopen, willen we hem volgend jaar niet in de koningsklasse gaan zien.

Alpine: Gasly en Colapinto

Franco Colapinto kwam eind 2024 over van Williams om de reservecoureur te worden bij het Franse team. Daarmee is hij de derde reservecoureur van het team en neemt de druk op Jack Doohan, die momenteel voor het team ook meteen toe. In eerste instantie lijkt dat een vreemde move van Colapinto, die bij Williams een soortgelijke rol vertolkte. Toch lijkt er meer aan de hand te zijn. Het gerucht zingt rond dat Doohan over een contract voor slechts enkele races beschikt, waardoor het aannemelijk zou zijn dat men na de eerste paar rondes van het wereldkampioenschap Doohan uit de wagen zal halen om dat stoeltje in te vullen met Colapinto.

Dat gerucht, wordt eigenlijk continue bevestigd met alle verschillende dingen die we horen en zien, waardoor het ook een grote kans lijkt dat we de Argentijn volgend jaar aan het werk zullen zien voor het Franse team. Daar neemt hij plaats naast Pierre Gasly, die inmiddels alweer enkele jaren voor Alpine rijdt, weinig andere opties lijkt te hebben en simpelweg over een contract voor meerdere jaren bij Alpine beschikt.

Williams, Haas en Audi

Ten slotte hebben we nog de teams van Williams, Haas en Audi, waar we eigenlijk vrij kort over kunnen zijn. De drie teams hebben dit seizoen hun beslissingen voor de toekomst gemaakt door hun coureurs met langere contracten vast te leggen en zo een stevig fundament te bouwen voor de jaren - vol onzekerheid met de nieuwe motoren - die komen gaan. Williams heeft met Carlos Sainz en Alex Albon twee topcoureurs onder contract liggen die veel zien in het project waar James Vowles en zijn team mee bezig zijn. In het geval van Sainz wordt er gesuggereerd dat hij een clausule heeft om te vertrekken als een topteam op de deur bonst, maar het lijkt erop dat er geen plekjes voor hem gaan vrijkomen bij Ferrari, Red Bull, Mercedes of McLaren.

Bij zowel Audi als Haas heeft men een soort zelfde richting gekozen: een ervaren coureur die het klappen van de zweep kent, naast een jong talent die in de toekomst het ver kan gaan schoppen. Esteban Ocon is voorlopig helemaal op zijn plek bij zijn nieuwe team en pakte in China zelfs een knappe P5. Hij fungeert als de ideale mentor voor de jonge Oliver Bearman, die in de toekomst ooit nog voor Ferrari hoopt te gaan rijden. Nico Hülkenberg is juist met het oog op 2026, wanneer Audi zijn intrede maakt in de sport, al vastgelegd door Sauber voor het nieuwe seizoen. De Duitser zien we dus op zeker ook volgend jaar weer terug, geflankeerd door de eveneens talentvolle Gabriel Bortoleto.

