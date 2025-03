Red Bull Racing moet er in 2025 een schepje bovenop doen om Max Verstappen te behouden. De Nederlander heeft nog altijd een contract waarmee hij tot 2028 aan Red Bull Racing is verbonden, maar F1-Insider kent de details van de ontsnappingsclausule.

Na de eerste twee races van 2025 is duidelijk geworden dat de RB21 nog niet de wagen is waarmee Verstappen zijn vijfde titel gaat pakken. Het Oostenrijkse team hoopt dat updates de auto in de juiste richting sturen, maar voorlopig luidt het motto voor Verstappen: roeien met de riemen die je hebt. Dat leverde in Australië bijna een zege op, maar in China kwam Verstappen niet verder dan P4. De situatie is duidelijk: Red Bull heeft geen wagen gebouwd waarmee gewonnen kan worden, en volgens het medium mag die situatie niet te lang duren.

Red Bull móét winnende wagen bouwen

F1-Insider zegt de inhoud van de ontsnappingsclausule van de viervoudig wereldkampioen te kennen en bevestigt het bestaan ervan. Simpel gezegd beschrijft de clausule dat Verstappen een wagen moet krijgen waarmee hij kan winnen. Kan Red Bull dat niet op tijd leveren, dan zou Verstappen vrij zijn om over te stappen naar een team dat hem die kans wél biedt. Bovendien meldt het medium dat er flink wat onvrede bij Verstappen heerst. Hij zou zich ergeren aan het feit dat juniorenteam Racing Bulls een stuk sterker lijkt, terwijl Red Bull zelf geen vooruitgang heeft geboekt.

