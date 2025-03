De beer is los bij het team van Red Bull Racing, waar Liam Lawson donderdag gedegradeerd werd naar Racing Bulls en Yuki Tsunoda de omgekeerde weg behandelde. Nu lijkt het ook nog eens zo te zijn dat er binnen het team in eerste instantie op een hele andere coureur gemikt zou zijn door één Red Bull-kant.

Het zat er na de race in China natuurlijk al even aan te komen, maar nu is het nieuws dan toch echt officieel: Tsunoda is coureur van Red Bull Racing. De desastreuse seizoensstart van Lawson is hem - voorlopig althans - na slechts twee races fataal geworden wat betreft het Red Bull-stoeltje. De Nieuw-Zeelander krijgt nu de kans om in de luwte wat meer ervaring op te gaan doen bij Racing Bulls, zodat hij wellicht op een later moment tóch wat meer klaar is voor de stap. Een beslissing die - zoals toch vele fans en analisten vinden - eind 2024 al genomen had moeten worden toen Sergio Pérez afgekocht werd.

Technische problemen

Ook in 2024 was er al een hoop te doen rondom het stoeltje naast Verstappen en toen inmiddels duidelijk werd dat Pérez het veld ging ruimen, kwam plotseling ook de naam van Colapinto in de mix terecht. Schumacher heeft in ieder geval door dat het een behoorlijke puinhoop is, ook op het technische vlak: "Als ze Max Verstappen niet hadden, die op de een of andere manier de kolen uit het vuur haalt, dan weet je technisch gezien niet waar de auto naartoe gaat. Alle engineers zijn een beetje onzeker. Dan komt ook nog Dr. Marko zich ermee bemoeien en intern zijn ze het ook niet eens over de coureurs", vertelt hij aan de Backstage Boxengasse-podcast.

Colapinto

Met dat laatste doelt hij op een interne machtsstrijd, ook aan het einde van het seizoen, waarin men het intern eigenlijk niet eens was met de coureur om naast Pérez te zetten: "Dr. Marko wilde twee coureurs uit zijn eigen Red Bull-pool nemen. Dat waren Lawson en Tsunoda. Christian Horner vond dat allebei niet veel, hij wilde de Argentijnse Colapinto." Tot een spoedberaad hoefde het echter niet te komen: "Hij heeft zichzelf in de voet geschoten met die drie crashes. Daardoor mistte Horner de macht binnen het team op dat moment, ook omdat Dr. Marko op dat moment simpelweg machtiger was. Dat begint nu ook allemaal weer om te draaien."

