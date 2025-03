De zoektocht naar de ideale vervanger van Sergio Pérez leidde uiteindelijk naar Liam Lawson, maar inmiddels is bekend dat hij alweer is vervangen door Yuki Tsunoda. Red Bull worstelde vorig jaar met het tweede stoeltje, en volgens F1-journalist Lawrence Barretto heeft het Oostenrijkse team ook bij Williams aangeklopt in de zoektocht naar een ideale vervanger.

Waar Red Bull de afgelopen jaren nog kon bouwen op een snelle wagen met grote marges, is dat anno 2025 wel anders. Het team kon lange tijd vertrouwen op Max Verstappen om de titels binnen te halen, maar inmiddels zijn de onderlinge verschillen op de grid kleiner dan ooit. Pérez had in 2024 moeite met de RB20 en ondanks dat hij een contractverlenging tekende, werd hij vervangen door Lawson. De Nieuw-Zeelander is echter na twee races alweer teruggezet naar het zusterteam van Red Bull Racing.

Zoektocht Red Bull

De zoektocht naar de ideale tweede coureur naast Verstappen verliep moeizaam. Zo werd ook de naam van Franco Colapinto meerdere keren genoemd. Barretto bespreekt op Formula1.com de coureurswissel tussen Lawson en Tsunoda en blikt terug op Red Bulls zoektocht in 2024. Daarbij wijst hij naar een opmerkelijke naam die Red Bull geprobeerd heeft terug te halen. Het Oostenrijkse team klopte namelijk aan bij Williams om te onderzoeken of Alexander Albon openstond voor een terugkeer naar de renstal uit Milton Keynes. "Bronnen zeggen dat ze hebben geprobeerd Albon dit seizoen terug te halen als vervanger voor Pérez, maar zonder succes," schrijft de journalist.

