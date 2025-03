Eerder werd bekend dat Yuki Tsunoda per direct Liam Lawson als teamgenoot van Max Verstappen gaat vervangen bij Red Bull Racing richting de F1 Grand Prix van Japan. Giedo van der Garde stoort zich aan het 'pestgedrag' van Red Bull en na Verstappen zelf zijn veel andere huidige coureurs het met hem eens.

Dit blijkt uit foto's die op X zijn verschenen. Eerder was het dus al duidelijk dat Verstappen zich wel kan vinden in de boodschap van Van der Garde, maar meerdere coureurs zijn het er dus mee eens. Pierre Gasly hoort bij de coureurs die de post heeft geliked. Gasly weet natuurlijk zelf hoe het is om, net zoals Lawson, zonder veel ervaring in de Red Bull gezet te worden en vrij snel daarna weer naar het zusterteam gestuurd te worden. Ook Oscar Piastri en Nico Hülkenberg hebben de post op Instagram van Van der Garde geliked.

De volledige post van Van der Garde: "Ik word een beetje moe van alle commentaren dat de Formule 1 de zwaarste sport is qua prestaties en dat je de consequenties moet ervaren wanneer je niet presteert. Ja, je moet presteren. Ja, de druk is ontzettend hoog. Maar naar mijn mening lijkt dit meer op pesten of een paniekactie dan dat het gaat om prestaties van een topatleet. Ze maakten de beslissing, volledig bij bewustzijn, hebben Liam twee races gegeven om nu zijn goede hoop volledig te vernietigen. Vergeet niet hoeveel toewijding, hard werk en succes Liam al in zijn carrière gestopt heeft om op de plek te komen waar hij nu is. Ik weet nog mijn eigen bloed, zweet en tranen om alleen al in de Formule 1 te komen. Laat staan het rijden voor een absoluut topteam. Ja, hij heeft ondergepresteerd in de eerste twee races, maar als iemand dat weet is het hijzelf. Misschien heeft hij dit zelf voorgesteld, maar als dat niet zo is wens ik hem alle sterkte en moed toe om naar de grid in Japan te komen. Geloof in jezelf, hoofd omhoog en bewijs ze het ongelijk, @liamlawson30."

