Het is druk rond het team van Red Bull Racing en het lijkt afwachten tot we de officiële aankondiging van de wissel tussen Yuki Tsunoda en Liam Lawson zullen horen. Helmut Marko geeft nu toe dat er wat aan zit te komen: op vrijdag gaan we meer weten over wat er te gebeuren staat.

De weinige dagen van Liam Lawson bij het team van Red Bull lijken geteld. De Nieuw-Zeelander kreeg vorig jaar te horen dat hij de man werd die doorgeschoven werd naar de hoofdmacht van het team om de teleurstellende Sergio Pérez te vervangen naast Verstappen. Een opmerkelijk keuze van het team, daar Yuki Tsunoda inmiddels toch een grote bak ervaring opgedaan had in de koningsklasse en Lawson slechts een half seizoen meedraaide bij het team. Toch ging Red Bull voor de jongeling en dat lijkt nu een keuze te worden waar de Oostenrijkse formatie spijt als haren op hun hoofd te krijgen van die beslissing eind vorig seizoen.

Topoverleg

Lawson zakt in de eerste twee races van het seizoen namelijk enorm door het ijs en dus is men in spoedberaad gegaan om hem alsnog te vervangen met de meer geroutineerde Tsunoda, een keuze die daadwerkelijk gemaakt lijkt te worden na berichten van De Limburger en De Telegraaf op maandagavond. Red Bull hield die dag topoverleg in Dubai en daar zou men besloten hebben nu - na slechts twee races - al geen vertrouwen meer te hebben dat het goedkomt met Lawson dit seizoen in de Red Bull en op tijd in te grijpen om erger te voorkomen. Een beslissing die het team na de opmerkelijke keuze om voor Lawson te gaan in eerste instantie wél ervoor zorgt dat het team flink voor joker staat.

Beslissing

Inmiddels lijkt alles in kannen en kruiken, maar officieel weten we nog niks. Het lijkt dus aftellen tot we vanuit Milton Keynes meer horen en dat lijkt nu niet zo lang meer te gaan duren: Op donderdag is er een belangrijke vergadering in Milton Keynes: "Het hoofddoel van deze vergadering is dat Max met de technici om tafel gaat en de volgende stappen bespreekt. Er moet rustig gereageerd worden op de wensen en feedback van Max", zo probeert Marko er tegenover OE24 omheen te praten. Toch besluit hij dan toe te geven dat we voor het weekend nog nieuws kunnen verwachten: "Er zal binnenkort een beslissing vallen en die zal dan ook bekendgemaakt worden. Jullie zullen tot morgen [vrijdag, red.] moeten wachten", zo lijkt Marko toe te geven dat we inderdaad zeer binnenkort een officiële aankondiging van de wissel kunnen verwachten.

