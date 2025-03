Craig Slater van Sky Sports onthulde eerder al dat Red Bull Racing in een spoedoverleg heeft besloten om Liam Lawson te vervangen door Yuki Tsunoda als teamgenoot van Max Verstappen. De vraag is waarom het team in 2024 niet besloot Carlos Sainz te halen?

Lawson, die zich in China twee keer in de achterhoede kwalificeerde, moest na slechts twee races alweer plaatsmaken. Red Bull hield direct een spoedoverleg over de huidige situatie bij het team, maar dit had niet alleen te maken met de matige prestaties van Lawson. Er waren ook signalen van onrust binnen het team. Daarnaast stond ook de RB21 onder vuur. Er kwam onder meer een oproep van Verstappen om zo snel mogelijk werk te maken van verbeteringen voor de auto.

Artikel gaat verder onder video

Waarom koos Red Bull niet voor Sainz?

Een veelgestelde vraag is waarom Red Bull niet voor een ervaren coureur als Carlos Sainz koos ter vervanging van Sergio Pérez. In gesprek met teambaas Christian Horner, zo onthult Slater, kreeg hij te horen dat Sainz eerder over zijn toekomst wilde beslissen dan Red Bull bereid was te doen. Daarnaast koos de Oostenrijkse energiedrankgigant ervoor om te vertrouwen op hun eigen rijdersprogramma, ook al brengt dat risico's met zich mee. "Sainz wilde eerder over zijn toekomst beslissen dan Red Bull bereid was te doen. Daarnaast hebben ze een rijdersprogramma en daar wilden ze gebruik van maken. Ze nemen risico's met coureurs, maar dit is nu eenmaal hoe Red Bull werkt."