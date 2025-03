In zijn analyse voor F1TV vergelijkt Jolyon Palmer de acties van Jack Doohan tijdens de F1 Grand Prix van China met een moment van Max Verstappen uit 2024. Beide coureurs kregen een vergelijkbare straf van de FIA, wat de consistentie van de regels benadrukt.

Verstappen verloor tijdens de Grand Prix van China onverwacht wat plekken in de openingsronde. Hij maakte een goede start, maar verloor weer terrein toen hij de eerste bocht in wilde duiken. Verstappen zat in de vuile lucht en zijn banden waren nog niet op temperatuur. Daardoor kon hij ingeklemd worden door Ferrari, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Hoewel hij de race uiteindelijk nog goed wist af te ronden, zag Palmer dat dit een kritisch moment was in de wedstrijd van Verstappen. De Nederlander weet de schade tot nu toe te beperken, maar mede door de ontwikkelingsissues die zijn team Red Bull Racing ervaart met de RB21 gaat het allemaal niet vanzelf. Verstappen gaf zijn team dan ook recent nog de opdracht om de auto verder te verbeteren in aanloop naar de Grand Prix van Japan.

Hadjar ver voor Doohan bij aanremmen bocht veertien

Palmer kijkt vervolgens naar het incident tussen Doohan en Isack Hadjar, waar Doohan een tijdsstraf en twee strafpunten voor kreeg. Doohan probeerde een gewaagde inhaalactie en raakte Hadjar aan de binnenkant, waardoor hij niet meer op tijd kon remmen. "Hadjar zat er eigenlijk al vrij ver voor bij het aanremmen voor bocht veertien." Het leverde een straf op voor Doohan, net zoals Verstappen vorig seizoen een straf van de FIA ontving toen hij een soortgelijk moment had met Lando Norris in Mexico.

Palmer ziet straffen als terecht

Palmer vervolgt: "Doohan gooit hem aan de binnenkant ertussen. Hij doet wat je wilt doen, namelijk zo laat mogelijk remmen. Maar hij blokkeert en dat is prima als je de auto op tijd gestopt krijgt en op de baan kan blijven. Dat lukte hem echter simpelweg niet. Het is eigenlijk enigszins te vergelijken met het incident van Verstappen en Norris in Mexico, waarvoor Verstappen een flinke straf kreeg. Het was een vergelijkbaar incident met een overeenkomstige straf voor Doohan."