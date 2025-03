Goed nieuws voor de fans van Max Verstappen. De Nederlander heeft via Instagram laten weten dat er donderdag een speciale aankondiging plaats zal vinden, waarschijnlijk met betrekking tot de Grand Prix van Japan.

Max Verstappen heeft via het Instagram-kanaal van Verstappen.com laten weten dat er aanstaande donderdag een aankondiging gedaan zal worden. "Aan het werk aan iets speciaals", leest met, met daarachter een icoontje van de Japanse vlag. Verstappen.com reageert vervolgens zelf ook met: "Zin in! Donderdag." Het zal waarschijnlijk gaan om een speciale helm voor het raceweekend in Japan, waar Verstappen in 2022 beslag legde op zijn tweede wereldkampioenschap.

De Grand Prix van Japan

De baan in Japan is ontworpen door Hans Hugenholtz, de man die jarenlang de drijvende kracht was achter Circuit Zandvoort. Het circuit maakt deel uit van Motopia: een amusementspark van 2,5 miljoen vierkante meter met zwembaden, monorails, hotels, golfbanen en een themapark. Suzuka is in totaal 5,807 kilometer lang, telt achttien bochten en heeft slechts één DRS-zone. De race wordt verreden over 53 ronden, waarmee de totale afstand op 307,471 kilometer komt te liggen. Het baanrecord is in handen van Lewis Hamilton. Hij ging in 2019 in 1,30.983 het circuit rond.

