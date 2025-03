Hoe kon Hamilton legaal de Sprint winnen, maar illegaal de Grand Prix verrijden? | GPFans Special

De F1 Grand Prix van China was een emotionele achtbaan voor Lewis Hamilton en Ferrari. Op de vrijdag en de zaterdag waren ze erg sterk en de zevenvoudig wereldkampioen verdiende zijn eerste overwinning in de rode kleuren. De zondag was juist een nachtmerrie voor de Scuderia die moest toekijken hoe beide auto's geen snelheid hadden en gediskwalificeerd werden. Maar hoe kon Hamilton op zaterdag legaal de Sprint winnen en op zondag met een illegale bolide rondrijden?

Hamilton pakte de pole position voor de verkorte race en dat kwam voor iedereen, inclusief de Brit zelf, als een verrassing. Hij zei dat hij zelfs "een beetje in shock" was. De Ferrari had duidelijk de pace om de Sprint te winnen en dat deed Hamilton dan ook. Hij ging elke ronde aan de leiding op het Shanghai International Circuit en kwam bijna zeven seconden eerder dan Oscar Piastri aan de finish. "Het voelt lekker om me comfortabel te voelen in de auto, want dat was in Melbourne niet het geval. Vanaf de eerste ronde ging het goed en het team heeft prima werk geleverd", vertelde Hamilton na afloop van zijn vlekkeloze wedstrijd van zaterdag.

Ferrari kan rivalen niet bijhouden op zondag

Hij kon de goede resultaten echter niet doorzetten in de kwalificatie en de zondagsrace. Met een rondetijd van 1:30.927 zat Hamilton bijna drie tienden achter de McLarens, wat goed was voor de vijfde startplek. Max Verstappen kwam niet lekker weg, toen de lichten uitgingen voor de Grand Prix van China, en werd door beide Ferrari's gepasseerd. Charles Leclerc tikte zijn teamgenoot aan in de tweede bocht en verloor een endplate van zijn voorvleugel. Hamilton had het geluk dat hij geen lekke band opliep. De Ferrari's konden in de loop van de race de top drie niet bijhouden en Oscar Piastri won oppermachtig voor de andere McLaren van Lando Norris, terwijl het podium werd gecompleteerd door George Russell. Ook Verstappen was de rode wagens te snel af en deed aan schadebeperking door als vierde te eindigen. Hamilton had het lastig met de banden, liet Leclerc gaan en zag als zesde de zwart-witgeblokte vlag. Uiteindelijk zou het allemaal niks uitmaken voor Ferrari, want beide coureurs werden na de zondagsrace op Shanghai uit de resultaten geschrapt.

Hamilton won de Sprint door van start tot finish aan de leiding te gaan

Artikel 3.5.9

Hamilton werd gediskwalificeerd, omdat er te veel was weggesleten van de plank die gemonteerd is aan de vloer. Dit was te zien aan drie zogeheten skid blocks die niet voldeden aan de minimale dikte. Het titaniumblokje aan de linkerkant was 8,6 millimeter, die in het midden was 8,6 millimeter en die aan de rechterkant was 8,5 millimeter. De technische afdeling van de FIA, onder leiding van Jo Bauer, ontdekte dit bij de scrutineering, waar alle Formule 1-auto's na afloop worden gecontroleerd. Bauer heeft doorgegeven aan de stewards dat de Ferrari van Hamilton in overtreding was van artikel 3.5.9 van het technisch reglement, waarin staat dat de skid blocks een minimale dikte moeten hebben van 9,0 millimeter aan het einde van de race. Zijn deze te veel versleten, dan betekent het dat de rijhoogte van de auto te laag lag, wat op illegale wijze een competitief voordeel kan opleveren. De stewards zijn degenen die de straf uitdelen, en dat werd dus een diskwalificatie, wat de standaard is als het gaat om overtredingen van het technisch reglement.

Parc fermé tijdens sprintweekend

Hoe kan het dat de auto van Hamilton legaal was toen hij de Sprint won, maar illegaal was toen hij zesde werd in de Grand Prix? Dat ligt aan hoe de Formule 1 sprintweekenden heeft ingedeeld. Tegenwoordig is het zo dat teams na de sprintkwalificatie van vrijdag geen aanpassingen meer mogen doen voor de Sprint van zaterdag. De auto's staan dan in parc fermé, zoals dat officieel heet. Kiest een team er toch voor om bijvoorbeeld de afstelling van de auto te wijzigen, terwijl deze in parc fermé staat, dan moet de coureur de race vanuit de pitstraat starten. Tussen de Sprint en de 'normale' kwalificatie mogen teams echter wél aanpassingen maken aan de auto's, voordat ze pas na die kwalificatie weer in parc fermé gaan. Op die manier kan een Formule 1-bolide op vrijdag en zaterdag wel voldoen aan de technische reglementen en op zondag illegaal zijn. Het is een en dezelfde auto, maar op het ene moment met een legale setup en op het andere moment met een illegale setup.

De technische afdeling van de FIA staat onder leiding van Jo Bauer

Ontstaan van illegale setup bij Ferrari

In Australië vielen de Ferrari's tegen vergeleken met de verwachtingen die werden gemaakt na de wintertest in Bahrein. Carlo Vanzini, de commentator van de Italiaanse tak van Sky Sports, had een vermoeden hoe dat kwam en schreef op Instagram dat Hamilton en Leclerc met een hogere rijhoogte moesten rijden dan eerst de bedoeling was, want Ferrari zou bang zijn geweest dat de plank van de vloer te veel zou slijten met diskwalificaties tot gevolg. Leclerc bevestigde dit indirect bij dezelfde tv-zender: "We hebben het juiste gedaan, we moesten prestaties opofferen. Uiteraard is dat nooit wat je wil, maar het was de juiste beslissing."

Het lijkt erop dat de Ferrari SF-25 dus alleen goed kan presteren met een relatief lage rijhoogte. Dat was een voordeeltje voor Hamilton tijdens de Sprint in Shanghai, want de plank van de vloer maakt dan slechts 19 ronden contact met het asfalt en de kerbs in plaats van 56 ronden. Ferrari heeft de rijhoogte vervolgens moeten aanpassen voor de 'normale' kwalificatie en voor de race van zondag, omdat je de race begint met 100 kilogram brandstof aan boord en dat is niet het geval in de Sprint, aangezien die wedstrijd een stuk korter is. Het team heeft echter een foute berekening gemaakt wat betreft het brandstofverbruik met een illegale afstelling tot gevolg. Het kan daardoor zijn dat de Ferrari in de loop van de Grand Prix zwaarder was dan gepland en door het extra gewicht lag de auto weer lager tegen de grond dan gepland met meer slijtage van de plank van de vloer tot gevolg. Bij de scrutineering worden de vloeistoffen uit de auto gehaald, maar de schade aan de skid blocks is dan al gedaan.

