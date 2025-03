De F1-stand 2025 is vandaag weer flink op de schop gegaan als gevolg van het aangepaste resultaat van de Grand Prix van China in Shanghai, nadat de FIA besloot beide Ferrari's en Pierre Gasly te diskwalificeren. Lando Norris is nog steeds de WK-leider met 44 punten en is uitgelopen op nummer twee Max Verstappen, die nu 36 punten heeft. De Red Bull-coureur moet in het klassement ook achterom gaan kijken, nu George Russell en Oscar Piastri dichterbij zijn gekomen.

De uitslag van de F1 Grand Prix van China in Shanghai heeft voor opschudding gezorgd in het algemene klassement van de Formule 1. Het wereldkampioenschap wordt nog steeds geleid door Norris. De Brit heeft zich met een tweede plek in de hoofdrace uitstekend hersteld na een teleurstellende Sprint op zaterdag. Norris verzamelde achttien punten vandaag in de Grand Prix en dat brengt zijn totaal op 44 punten. Verstappen finishte als vierde en ontvangt 12 punten. De Limburger staat nu op 36 WK-punten. Russell en Piastri zijn echter gevaarlijk dichtbij gekomen in de F1-stand, aangezien zij beter presteerden dan Verstappen in de Grand Prix van China.

Verstappen in F1-stand onder druk van Russell en Piastri

Piastri wist de Grand Prix van China te winnen en haalde hierdoor het maximaal aantal punten binnen, namelijk 25. Dit brengt het totaal van de Australiër nu op 34 en daarmee zet hij de druk er direct op bij de concurrenten voor zich. Ditzelfde deed ook Russell, door in Shanghai als derde op het podium te finishen. Dit brengt hem in het kampioenschap op 35 punten en daarmee staat hij nog maar één WK-punt achter Verstappen. De Nederlander moet dus ook achteruit kijken met het oog op het klassement. Piastri zit immers ook maar twee punten achter hem. De top vijf lijkt echter voorlopig wel veilig voor Verstappen, aangezien Andrea Kimi Antonelli met 22 punten - op de vijfde stek in het kampioenschap - nog geen grote bedreiging vormt.

Norris verstevigt leiding in F1-klassement, Ferrari valt terug na diskwalificatie

Door de één-twee van McLaren in China hebben zowel Norris als Piastri goede zaken gedaan met het oog op het kampioenschap. Beide heren staan nu stevig in de top vier, waarbij Norris zijn leidende positie heeft verstevigd. Na de Sprint in China was het verschil met nummer twee Verstappen immers nog maar twee punten. Dit gat is na de Grand Prix opgelopen tot acht punten. Ferrari, dat ook titelaspiraties heeft in 2025, moet snel stappen gaan maken. Charles Leclerc en Lewis Hamilton scoorden in eerste instantie al niet bijster veel punten tijdens de Grand Prix van China, maar nu beide heren ook nog eens gediskwalificeerd zijn, vallen ze nog verder terug in het algemeen klassement.

Albon doet goede zaken in WK

Alexander Albon is momenteel de grote verrassing in de op tien van de F1-stand. De Brits-Thaise coureur scoorde ook tijdens de Grand Prix van China weer belangrijke punten voor Williams. Hij finishte in de aangepaste uitslag als zevende en bracht daarmee zijn totaal op 16 WK-punten. Hiermee staat hij nu op de zesde plek in het algemeen klassement en is hij slechts zes punten verwijderd van nummer vijf Antonelli. Ook Esteban Ocon en Lance Stroll doen het goed met beiden tien punten en een zevende en achtste plaats in het kampioenschap.

WK-stand F1 2025

# Coureur Team Punten 1 Lando Norris McLaren F1 team 44 2 Max Verstappen Red Bull Racing 36 3 George Russell Mercedes AMG F1 35 4 Oscar Piastri McLaren F1 team 34 5 Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 22 6 Alexander Albon Williams Racing 16 7 Esteban Ocon Haas F1 10 8 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 10 9 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 9 10 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 8 11 Nico Hülkenberg Stake F1 Team 6 12 Oliver Bearman Haas F1 4 13 Yuki Tsunoda Racing Bulls 3 14 Carlos Sainz Williams Racing 1 15 Isack Hadjar Racing Bulls 0 16 Pierre Gasly Alpine F1 0 17 Liam Lawson Red Bull Racing 0 18 Jack Doohan Alpine F1 0 19 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 0 20 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 0

