De F1-stand 2025 is vandaag weer flink gewijzigd als gevolg van het resultaat van de Sprint voor de Grand Prix van China. Lando Norris is nog steeds de WK-leider, maar Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn een stuk dichterbij gekomen in het klassement. Norris staat nog eerste met 26 punten, maar Verstappen volgt op korte afstand met 24 punten.

De uitslag van de sprintrace in Shanghai heeft voor opschudding gezorgd in het algemene klassement van de Formule 1. Het wereldkampioenschap wordt weliswaar nog steeds geleid door Norris, maar de Brit kende een teleurstellende Sprint, waarin hij maar één punt wist te behalen via de achtste plaats. Na zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Australië brengt dit zijn totaal op 26 punten. Verstappen finishte de ingekorte wedstrijd als derde en krijgt daardoor zes punten toegevoegd aan zijn totaal. Hiermee komt Verstappen op 24 punten en heeft hij de druk er vol op staan bij concurrent Norris. Ook Hamilton deed met zijn zege in de Sprint goede zaken.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton klimt in F1-stand naar 9e positie

Hamilton kende een teleurstellende seizoensopener in Australië, waarin hij als tiende finishte en maar één punt wist te behalen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft vandaag echter goede zaken gedaan tijdens de Sprint in China. Hamilton vertrok in zijn Ferrari vanaf pole en wist deze positie met succes tot het einde te verdedigen. Hamilton won dan ook de sprintrace en kreeg daardoor acht punten toegevoegd aan zijn totaal. Hiermee springt hij naar de gedeelde zevende plaats in de F1-stand. Hij deelt deze positie in het klassement nu met Oscar Piastri en Lance Stroll. Ook zij staan beiden op negen behaalde WK-punten.

Verstappen kan leiding in F1-klassement overnemen in China

Verstappen deed zogezegd ook goede zaken tijdens de sprintrace in Shanghai. Doordat hij als derde finishite en Norris slechtst als achtste, heeft de Nederlander de druk er weer vol op gezet bij zijn Britse concurrent. Het verschil tussen de twee titelkandidaten bedraagt nu nog maar twee puntjes, in het voordeel van Norris. Verstappen heeft dit weekend in China echter de kans om de leiding in het WK over te nemen. Hiervoor moet hij tijdens de Grand Prix op zondag minimaal twee punten meer halen dan zijn rivaal van McLaren. Het wordt echter wel een zware kluif voor Verstappen, want McLaren heeft ook in Shanghai de snellere auto.

Mercedes en Tsunoda doen goede zaken in WK

Het team van Mercedes heeft ook goede zaken gedaan in de Sprint met het oog op het algemeen klassement. George Russell en Andrea Kimi Antonelli wisten allenbei punten te veroveren tijdens de ingekorte race en dit brengt ze op een mooie derde en vierde positie in het kampioenschap van de F1. Russell staat met 20 punten nu op plek drie en heeft maar vier punten minder dan Verstappen. Antonelli staat op de vierde plaatst met 14 punten. Hiermee heeft hij een voorsprong van vier punten op achtervolger Alexander Albon. Piastri, Hamilton en Stroll volgende daarachter met negen punten.

Yuki Tsunoda heeft voor de Racing Bulls ook bijzonder goede zaken gedaan tijdens de Sprint in China. Doordat de Japanner knap als zesde wist te finishen, kreeg hij drie punten bijgeschreven. Tsunoda stond na Australië nog met lege handen, maar klimt nu in één klap naar de elfde positie. Alles achter hem in het F1-klassement staat nog op nul punten.

WK-stand F1 2025

F1 Standings

# Coureur Team Punten 1 Lando Norris McLaren F1 Team 26 2 Max Verstappen Red Bull Racing 24 3 George Russell Mercedes AMG F1 20 4 Andrea Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 14 5 Alexander Albon Williams Racing 10 6 Oscar Piastri McLaren F1 Team 9 7 Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 9 8 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 9 9 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 8 10 Nico Hülkenberg Stake F1 Team 6 11 Yuki Tsunoda Racing Bulls 3 12 Pierre Gasly Alpine F1 0 13 Esteban Ocon Haas F1 0 14 Oliver Bearman Haas F1 0 15 Liam Lawson Red Bull Racing 0 16 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 0 17 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 0 18 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 0 19 Jack Doohan Alpine F1 0 20 Isack Hadjar Racing Bulls 0

