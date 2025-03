De FIA heeft na de Sprint van de F1 Grand Prix van China nog een tijdstraf uitgedeeld al straf. Jack Doohan is de schuldige en heeft tevens wat penaltypunten op zijn naam gekregen.

Jack Doohan eindigde tijdens de Sprint in Shanghai op P20 nadat hij in de voorlaatste bocht Gabriel Bortoleto van achteren had geraakt. Daardoor werd Doohan al laatste, maar hij werd ook nog eens onderzocht door de FIA. Het zou geen impact hebben gehad op zijn race, dus de tien seconden straf die hij krijgt zal geen verdere impact hebben.

Doohan krijgt penaltypunten

Bovenop zijn tien seconden straf heeft hij echter ook twee penaltypunten op zijn licentie gekregen, waar je er in totaal twaalf van mag hebben. Voor Doohan zijn het pas zijn eerste twee penaltypunten, waardoor het nog geen gevolgen heeft. De komende twaalf maanden zullen deze penaltypunten geldig zijn.

Jack Doohan heeft een tijdstraf van tien seconden gekregen en tevens twee strafpunten op zijn licentie.#ChineseGP #F1 pic.twitter.com/2lnsDxzIKk — GPFans NL (@GPFansNL) March 22, 2025

