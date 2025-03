Liam Lawson heeft na afloop van de Sprint in China zijn licht laten schijnen op de uitdagingen op de baan. In gesprek met Viaplay gaf de Nieuw-Zeelander aan dat hij meer naar voren moet kwalificeren om beter mee te kunnen doen. Lawson finishte veertiende, maar erkent dat er nog wel wat werk aan de winkel is en denkt dat dit ook voor teamgenoot Max Verstappen gaat gelden.

Lawson wist in de sprintrace nog wel een paar plekken winst te pakken, maar de kwalificatie op vrijdag was een groot struikelblok. Lawson kwalificeerde zich als twintigste en laatste, terwijl collega Max Verstappen streed voor pole position. Lawson kwam niet verder dan SQ1 en dat maakte zijn startpositie voor de Sprint een stuk lastiger.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Fans genieten van Hamilton: 'De beste coureur aller tijden is terug!'

Lawson moet beter kwalificeren

Lawson won wel wat plekjes vanaf P20 en zou uiteindelijk als veertiende over de streep komen. Na afloop van de race deelde Lawson zijn inzichten. "Het is goed om naar voren te gaan, maar we moeten natuurlijk verder van voren starten." De bandenslijtage is echter een grote uitdaging, zo weet Lawson. Hij denkt dat dit ook voor teamgenoot Verstappen het geval zal zijn. "Het is erg lastig met de slijtage van de banden. Ik denk dat iedereen met vergelijkbare problemen worstelt, maar waar we reden zit je de hele tijd in de versnellingsbak van de wagen voor je en vermoord je de banden."

Lawson moet beter kwalificeren

Voor de kwalificatie van zaterdag is het dan ook zaak dat Lawson zijn draai weet te vinden. "Ik denk dat de pace niet verkeerd is als we in vrije lucht zouden rijden. Ik moet dus gewoon beter kwalificeren", zo besloot Lawson, die hoopt op een betere startpositie voor de Grand Prix van China op zondag.