Hoewel Max Verstappen tijdens de sprintrace in China genoegen moest nemen met de derde plek, legt dr. Helmut Marko uit dat er nog enkele aanpassingen doorgevoerd kunnen worden, waardoor de RB21 mogelijk beter zal presteren. De adviseur van Red Bull richt zich daarom volledig op de kwalificatie, zodat Verstappen tijdens de race niet in een DRS-trein terechtkomt.

De bandenslijtage is al vanaf de eerste race een probleem voor de RB21. Ook tijdens de sprintrace in China werd dat opnieuw duidelijk. Verstappen kon halverwege de sprintrace nog even druk zetten op leider Lewis Hamilton, maar moest in de slotfase vooral Oscar Piastri van zich afhouden. De Australiër kon met behulp van DRS alsnog de tweede plek pakken, en Verstappen baalde vooral van de racepace van de wagen.

Bandenslijtage

Marko is redelijk tevreden over de sprintrace. "Max haalde opnieuw alles uit de sprintrace. Hij hield de banden goed in de gaten bij de start, maar vijf à zes ronden voor het einde waren ze compleet versleten. Vooral de voorbanden sleten snel, en we hadden wat geluk dat George Russell met Charles Leclerc aan het knokken was. Anders was die derde plek misschien nog in gevaar gekomen", zo legt Marko uit bij Servus TV.

Startpositie cruciaal: Marko onthult aanpassingen

Desondanks ziet hij wel positieve punten voor het verdere verloop van het raceweekend. Zo kunnen de teams nog aanpassingen doorvoeren voordat de kwalificatie straks om 08:00 uur van start gaat. Daar ligt volgens Marko dan ook de sleutel. "Ja, met de afstelling. Dat gaan we natuurlijk ook proberen, al willen we geen snelheid voor de kwalificatie verliezen. Je hebt vandaag namelijk gezien dat de kwalificatiepositie hier erg belangrijk is. Als je derde, vierde of vijfde staat, dan kun je al in een DRS-trein terechtkomen", zo vertelt Marko bij Motorsport.com .

