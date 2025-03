Het seizoen van Liam Lawson verloopt voorlopig nog niet zoals hij zou willen. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen kwalificeerde zich in Australië als achttiende en viel uit tijdens de wedstrijd. Tijdens de sprintkwalificatie in China kwam hij niet verder dan Q1, en Lawson wijst dan ook naar de oververhittingsproblemen met de banden als oorzaak.

Tijdens de openingswedstrijd in Melbourne bleek al dat de bandenslijtage een aandachtspunt is bij de RB21 en dat er nog ruimte is voor verbetering. Lawson is als vervanger van Sergio Pérez naar Red Bull gehaald en hoewel ook Verstappen last heeft van de problemen, wist hij vrijdagochtend de polepositie op slechts achttien duizendsten te missen. Die werd uiteindelijk door Lewis Hamilton gepakt. Lawson had daarentegen meer moeite met de RB21 en wist uiteindelijk niet eens Q1 te overleven.

Bandentemperatuur

In gesprek met Sky Sports F1 legt de Nieuw-Zeelander zijn kwalificatie uit. "Tijdens m’n tweede ronde ging ik van de baan af, dat was natuurlijk erg balen", zo verklaart hij. Toch begon de sessie nog redelijk voor Lawson: "Vanaf het begin ging het eigenlijk wel prima. Dat eerste rondje was ook oké en we wilden daarop voortborduren. We bleven buiten om de banden af te laten koelen, maar ik had echt moeite om de temperatuur naar beneden te krijgen toen ik aan dat tweede rondje begon. We begonnen simpelweg met te warme banden. Dan worstel je, en ja, dat is erg frustrerend."

Marko wil niet vooruitlopen op de zaken

Hoewel de resultaten er nog niet zijn, wil adviseur Helmut Marko de 23-jarige coureur vooral nog wat tijd geven. De Oostenrijker stelt dat we na de derde race, die over twee weken in Japan plaatsvindt, een beter beeld krijgen. Dan heeft de Kiwi namelijk op drie verschillende circuits zijn stuurmanskunsten laten zien, en kan Marko een conclusie trekken.

