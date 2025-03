Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft de woorden van McLaren-CEO Zak Brown, die er stellig van overtuigd is dat Max Verstappen in 2026 een Mercedes-overall draagt, ook gehoord. De topman stelt dat Verstappen uiteraard op zoek is naar een racewinnende wagen, maar daarin kan Red Bull de viervoudig kampioen ook voorzien.

In aanloop naar het raceweekend in China wierp Brown een blik op het rijdersduo van Red Bull Racing. Zo vindt de Amerikaan dat Yuki Tsunoda eigenlijk naast Verstappen had moeten zitten bij het topteam en hij plaatste dan ook vraagtekens bij de werkwijze van het team uit Milton Keynes. Daarnaast durfde Brown er wel geld op in te zetten dat Verstappen het schip verlaat en uiteindelijk komend jaar bij Mercedes in dienst is. Jos Verstappen, onderdeel van het management van zoon Max, stelde echter dat Brown simpelweg een beetje aan het stoken was.

Racewinnende wagen

In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports F1 wordt Marko gevraagd in hoeverre Red Bull Racing Verstappen kan behouden. "We weten van Max dat hij een auto wil waarmee hij kan winnen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de prestaties van de wagen, en als we dat niet kunnen omdraaien, dan wordt het moeilijk [om hem te houden, red.]. Maar het is pas de tweede race en in Melbourne, met een beetje geluk, pakte hij P2. Dus zo zwart-wit als Zak het graag wil zien, is het nog niet."

