Liam Lawson kreeg het tijdens de vrijdag van de F1 Grand Prix van China wederom niet voor elkaar om indruk te maken op Red Bull Racing en de buitenwacht. Helmut Marko heeft onthuld dat er al evaluatiemoment is voor de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, waarna er 'conclusies' worden getrokken.

Lawson kwam in Australië niet uit Q1 en begon vrijdag tijdens SQ1 in eerste instantie prima door met zijn eerste tijd dicht in de buurt van de top tien te zitten. In zijn tweede rondje maakte hij echter een foutje, waardoor zijn rondje teniet werd gedaan. De Nieuw-Zeelander start zo vanaf P20 aan de Sprint in de nacht van vrijdag op zaterdag. Tegenover OE24 besprak Marko de situatie. “Yuki [Tsunoda] miste vorig jaar de consistentie. Bij Lawson liep het in Melbourne [vorige week] helaas helemaal niet goed. Maar wat daarbij ondergesneeuwd raakt, is dat hij in droge omstandigheden tot de snelsten behoorde in de race.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko geniet van 'ongelooflijke' Verstappen: 'Hebben de afstelling compleet omgebouwd'

Marko trekt na eerste drie races conclusies over Lawson

Volgens Marko moet niet alleen de buitenwacht, maar ook Red Bull zelf geduld hebben met Lawson. De Oostenrijker gaat de eerste drie races afwachten voordat er conclusies getrokken worden, wat dus na over twee weken in Japan zou zijn. "Schrijf hem alsjeblieft nog niet af. Laten we de eerste drie races afwachten. Die zijn op verschillende circuits, daarna ontstaat er een duidelijker beeld en kunnen we conclusies trekken.” Lawson zal tijdens de Sprint in ieder geval veel plekken goed moeten maken om nog kans te maken op punten zaterdag, want alleen de eerste acht pakken punten.

Gerelateerd