Helmut Marko is geschrokken van de prestatie die Max Verstappen tijdens SQ3 voor de Sprint, onderdeel van het weekend van de F1 Grand Prix van China, heeft geleverd. De viervoudig wereldkampioen werd tweede achter Lewis Hamilton en versloeg zo de auto's van McLaren.

Voorafgaand aan de sprintkwalificatie vond iedereen McLaren de grote favoriet, maar in SQ3 ging het tot twee keer toe fout bij Lando Norris. De Brit werd slechts zesde, Oscar Piastri derde. Hamilton zou dus iedereen verrassen met pole, maar Verstappen zat er maar 0.018 seconden vanaf en maakte net zoals in Australië wederom indruk door de RB21 op een plek te zetten waar hij op basis van de prestaties momenteel eigenlijk niet hoort te staan.

Marko zag weer 'Verstappen-factor'

Tegenover Motorsport-Magazin zegt Marko dat Red Bull de auto van veel veranderingen heeft voorzien richting de kwalificatie voor de Sprint en dat dit de prestatie van Verstappen alleen maar knapper maakt. "Ongelooflijk. We hebben de afstelling compleet omgebouwd. Het weggedrag was duidelijk verbeterd en toen kwam er een megaronde van Max. Hij maakte helemaal geen fouten. De McLarens maakten allebei kleine foutjes, maar de ronde van Max was perfect. We hebben ons ten opzichte van SQ2 met zeven tienden verbeterd, dat heeft niemand anders gedaan. En dat is nu eenmaal de Verstappen-factor.”

Marko over Sprint en Grand Prix in China

De longruns die Red Bull op vrijdag reed tijdens de enige vrije training waren niet veelbelovend ten opzichte van vooral McLaren en Mercedes. Marko denkt dat Red Bull het tijdens de twee races lastiger gaat krijgen dan tijdens de kwalificaties. "Het wordt een zware race, denk ik. Het is nog lang niet gezegd dat deze startopstelling ook zo de finish haalt.”

