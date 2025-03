We zitten om 8:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de sprintkwalificatie op het Shanghai International Circuit. De F1 Grand Prix van China is de tweede ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025 en het eerste sprintweekend, en dus was er slechts één trainingssessie waarin Lando Norris het snelst was. De wedstrijd zal voor de achttiende maal gehouden worden in Jiading. Het is zo'n 24°C en zonnig. Wie pakt de pole position voor de verkorte race van zaterdag? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

Gerelateerd