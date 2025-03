Bernie Ecclestone heeft uitgelegd waarom hij niet naar de begrafenis van zijn goede vriend Eddie Jordan gaat. De oud-Formule 1-baas bracht ook een eerbetoon aan Jordan, die op 76-jarige leeftijd overleed na zijn strijd tegen kanker. Jordan overleed in zijn huis in Kaapstad, omringd door zijn familie.

Jordan was een voormalige Ierse autocoureur, teameigenaar en zakenman, vooral bekend als oprichter en eigenaar van het Formule 1-team Jordan Grand Prix. Zijn team, actief van 1991 tot 2005, stond bekend om zijn innovatieve benadering, het ontdekken van talent zoals Michael Schumacher, en het behalen van enkele memorabele overwinningen. Na zijn carrière in de Formule 1 werd Jordan een bekende televisiepersoonlijkheid en motorsportanalist. Nadat hij eind 2024 liet weten te vechten tegen blaas- en prostaatkanker, kwam op donderdag het treurige nieuws naar buiten: Jordan is op 76-jarige leeftijd overleden.

Eerlijke relatie

Ecclestone sprak tegenover Daily Mail vanuit zijn verblijf in Gstaad, Zwitserland, en vertelde over de unieke kwaliteiten van zijn overleden vriend. Jordan was volgens hem een onmisbare man in de Formule 1-wereld. "Ik ben erg, erg verdrietig omdat Eddie een speciale man was. Vertel me welke teambaas vandaag zoals hij is. Je kunt er geen noemen, want ze maken ze niet meer zoals hij. We zullen hem nooit kunnen vervangen in de Formule 1." Ondanks de bijzondere band die de twee met elkaar hadden, gaat Ecclestone niet fysiek de laatste eer betuigen.

Begrafenis

Als de voormalig eigenaar van de Formule 1 gevraagd wordt waarom hij niet naar de begrafenis gaat, antwoordt hij: "Ik ga niet naar begrafenissen. Misschien ga ik niet eens naar de mijne. Hij zal zeker niet naar de mijne gaan. Dus het is allemaal eerlijk. Het was altijd eerlijk met Eddie." Een bijzondere uitspraak, maar het laat wel zien dat Ecclestone en Jordan een eerlijke en directe relatie met elkaar hadden, zowel binnen als buiten de racewereld.

