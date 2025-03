Isack Hadjar beleefde een eerste race om van het te janken - letterlijk en figuurlijk - en de Fransman was dan ook zeer emotioneel na zijn uitvalbeurt in Melbourne. Helmut Marko liet zich daar hard over uit, kreeg een bak kritiek, maar krijgt ook bijval van Giedo van der Garde.

Hadjar moest op zondag in Australië lijdzaam toezien hoe de rest van het veld van start ging met de eerste Grand Prix van het seizoen zonder hem. De kersverse Racing Bulls-rookie zou zelf ook gewoon starten, maar onder verraderlijke omstandigheden op Albert Park zat zijn race er al na enkele bochten in de opwarmronde voor de Fransman. Vervolgens zag de hele wereld hoe Hadjar in tranen was uitgebarsten en hij onder meer door niemand minder dan Anthony Hamilton getroost diende te worden, wat dan weer een mooi moment an sich was.

Oude stempel

Niet iedereen kon echter evenveel genieten van dat moment. Marko, bekend om zijn enorme hardheid, dacht er namelijk het zijne van: "Hij gaf een tranentrekkende show. Dat was heel gênant", zo liet de Red Bull-adviseur optekenen bij ORF. De opmerkingen van Marko deden een hoop stof opwaaien en zorgden voor veel kritiek. Van der Garde begreep wel waar de acties van de Red Bull-adviseur vandaan kwamen: "Hij is van de oude stempel, dus hij houdt er niet van als mensen huilen en emotie tonen. Ik denk dat het soms wel goed is om te zien, maar soms is het niet goed om het te laten zien", zo vertelt hij in gesprek met PlanetF1.

Kritiek op Hadjar

De oud-coureur vervolgt: "Hij weet dat hij een fout heeft gemaakt en hij weet dat hij in er vanaf is gegaan. Ik denk dat dit niet mag gebeuren als je net in de Formule 1 zit. Het is best wel een grote fout. In Australië zijn de witte lijnen geverfd en is het super glad. Maar als coureur mag je gewoon nooit eraf gaan in de opwarmronde. Toch is dat gebeurd. Tot dat moment deed hij het super. Geen fouten en hij was heel goed in de kwalificatie, waar hij zijn snelheid liet zijn en fantastisch werk leverde. Het kan gebeuren in de race, maar dit kan niet. Ik denk dat het beter is om terug te gaan naar de paddock en jezelf niet meer te laten zien, zeker niet als je aan het huilen bent. Ik snap Helmut wel een beetje", besluit Van der Garde.

