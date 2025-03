Lando Norris vertelt dat de teamorders die McLaren tijdens de Grand Prix van Australië oplegde aan Oscar Piastri, in het belang van het team waren. En dus niet in het belang van de Brit zelf.

Lando Norris en Oscar Piastri reden lange tijd op de eerste en tweede plaats in de Grand Prix van Australië, tot een plotselinge regenbui de thuisheld de das om deed. Piastri was op een gegeven moment in de race sneller dan zijn teammaat, en reed binnen DRS-afstand. Een aanval leek aanstaande, maar McLaren greep in. Via de boordradio werd verteld dat Piastri zijn positie moest behouden, omdat er coureurs op een ronde achterstand voor het tweetal reden. De Britse formatie wilde geen risico nemen door de twee op dat punt met elkaar te laten vechten.

Teamorders McLaren

De Australiër maakte vervolgens een klein foutje, waardoor hij ruim twee seconden achter Norris kwam te liggen. Direct daarna was op televisie te horen hoe McLaren Piastri weer groen licht gaf om Norris aan te vallen. Het zag er een beetje lullig uit. Toen hij vlak achter de Brit reed mocht het niet, en toen hij terugviel, mocht het ineens wel. Maar dat is niet hoe de vork in de steel zat, zo vertelt Norris: "Ik wist er niet veel van, want het werd tegen Oscar gezegd", klinkt het op de persconferentie in China.

Blauwe vlaggen

De leider in het kampioenschap vervolgt: "Maar het was maar voor twee of drie ronden, omdat we achterblijvers aan het inhalen waren. We zouden er als idioten hebben uitgezien als we bleven racen en er wat zou gebeuren. Maar verder waren we vrij om te racen. Het was in het belang van het team, niet in dat van mij of Oscar. Oscar had daarna nog veel tijd om tegen mij te racen. Het zou dom zijn geweest om iets tijdens de blauwe vlaggen te forceren, aangezien het ontzettend glibberig was naast de racelijn."

