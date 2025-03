Max Verstappen kwam afgelopen weekend als tweede vlak achter Lando Norris over de streep na een tumultueuze race in Australië. De Nederlander lijkt zijn borst echter nat te kunnen maken voor een intense strijd met de Britse coureur. Johnny Herbert denkt dat de Brit inmiddels een stuk volwassener is geworden.

Het Formule 1-seizoen is van start en Verstappen heeft tijdens de natte Grand Prix van Australië knap beslag weten te leggen op de tweede plaats en zodoende de eerste bak kostbare punten in dit wereldkampioenschap. Inmiddels is het geen geheim meer dat het team van McLaren de zaakjes meer dan uitstekend voor elkaar heeft en lijkt Verstappen samen met Red Bull echt enorm aan de bak te moeten, wil hij voor de vijfde keer op rij het wereldkampioenschap pakken. Het jaar is natuurlijk nog lang en bij de Oostenrijkse renstal zal men alle zeilen bijzetten om het gat te dichten in het restant van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Volwassen Norris

Ook het feit dat Norris een stuk meer ervaring heeft na de kortstondige titelrace van vorig jaar kan hem gaan helpen. Herbert neemt de situatie onder de loep: "Lando Norris toonde de kracht die we allemaal wilden zien, toen hij uit de startblokken schoot in de eerste race van het seizoen. Het is een heel belangrijk moment, waarop het kampioenschap gewonnen of verloren kan worden. Hij profiteerde ervan toen ze allebei van het circuit afgingen, Oscar Piastri verloor duidelijk veel tijd door vast te komen zitten op het gras en eindigde uiteindelijk als negende. Lando heeft niks verkeerds gedaan. Hij stond onder druk van Max Verstappen, maar uiteindelijk versloeg hij Max", vertelt hij tegenover CasinoAppsThatPayRealMoney.com.

Gevecht aanstaande

Dan gaat het over het volwassen gedrag van de McLaren-rijder: "Wat mij opviel, was hoe volwassen Lando is geworden. In het verleden werd hij erg onrustig. In Melbourne was hij heel kalm in de cockpit. Hij was het hele weekend kalm. Dat toont volwassenheid ten opzichte van wat we vorig jaar zagen. Ik denk dat het een perfect resultaat is en een perfecte timing. McLaren is begonnen zoals ze moesten beginnen. Ze zijn het sterkst en het snelst, maar moeten het nu niet weggooien. Lando heeft ons laten zien dat Max een gevecht voor zich heeft liggen. De snelste auto op de baan, is de McLaren", besluit Herbert.

Gerelateerd