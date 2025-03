Christian Danner is totaal niet te spreken over de wijze waarop Ferrari omging met een communicatie-incident tijdens de Grand Prix van Australië. De Duits voormalig coureur haakt in op de reactie van Bryan Bozzi op een probleem dat Charles Leclerc meldde over de teamradio. De reactie van de engineer bestempelt hij zelfs als "schandalig".

Op zondag was het in Australië dan eindelijk tijd voor de allereerste Grand Prix van het jaar en niet geheel onlogisch waren er na een veelbewogen winter in Italië veel ogen gericht op het team van Ferrari. Met name door de komst van Lewis Hamilton en de sterke vorm in het einde van 2024, werd er in aanloop naar de eerste race serieus rekening gehouden met de Maranello-formatie. Op Albert Park pakte het allemaal toch een stuk minder uit. Fred Vasseur en zijn team kwamen eigenlijk belabberd voor de dag, wisten niet meer dan vijf schamele punten mee te nemen én stonden bovendien ook voor joker met een aantal twijfelachtige strategische keuzes en boardradio's

Reactie Leclerc-engineer "schandalig"

Eén van die twijfelachtige boardradio's vond plaats in gesprek met Leclerc. Toen de Monegask, geteisterd door de verraderlijke Australische weersomstandigheden, over de radio meldde dat zijn stoel vol water zat, reageerde engineer Bozzi met de opmerking: "Het moet het water zijn." Leclerc maakte vervolgens een sarcastische opmerking over de wijsheid van die reactie. Danner is niet te spreken over de situatie en vindt dat er een meer passende en oplossingsgerichte reactie had moeten komen. "De coureur meldt een probleem en vraagt om een oplossing. Het was niet gemakkelijk om de auto onder controle te houden, en Leclerc is geen klager. Hij vroeg zich af waar het water vandaan kwam, en een passend antwoord zou zijn geweest: 'Je hebt geen lek, de waterfles is kapot' of iets dergelijks. Ik vond het gewoon schandalig", zo zegt Danner.

Communicatie Ferrari onder de loep

De communicatieproblemen bij Ferrari kwamen onder een vergrootglas te liggen na dit incident. Ook Hamilton kende wat spanningen met zijn nieuwe race-engineer, al sprak hij na afloop van de race wel zijn lof uit over het werk van zijn engineer. Ferrari-teambaas Vasseur erkende dat de radiocommunicatie voor verbetering vatbaar is. Met de aankomende Grand Prix van China in het vooruitzicht, hoopt Ferrari de communicatie en prestaties te verbeteren om de uitdagingen van het nieuwe seizoen beter het hoofd te kunnen bieden.

