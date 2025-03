Helmut Marko vertelt na afloop van de Grand Prix van Australië te weten waar het aan schort bij Red Bull Racing, en laat optekenen dat deze problemen met drie tot vijf races opgelost moeten kunnen zijn.

Max Verstappen heeft een uitstekende Grand Prix van Australië achter de rug. Red Bull Racing was beduidend minder snel dan McLaren, maar door de natte en chaotische omstandigheden, wist de Nederlander te maximaliseren en achter Lando Norris als tweede over de streep te komen. In de slotfase leek het er zelfs nog even op dat hij de Brit voorbij zou gaan, maar doordat er slechts één droge lijn was op de baan, was inhalen haast onmogelijk. Norris hield op zijn beurt zijn hoofd koel, en sleepte zo de overwinning uit het vuur.

Achterstand op McLaren teruggebracht

"We wisten van de testdagen in Bahrein dat de McLaren een behoorlijk stuk sneller is", vertelt Marko na afloop bij Viaplay. "We hebben de achterstand van een halve seconde naar twee of drie tienden teruggebracht. We kunnen hun snelheid voor zes tot acht ronden matchen, maar dan begint onze bandendegradatie. Dat is het grootste probleem waar we aan moeten werken. Door de omstandigheden deed Max vooraan mee, en in de laatste zes ronden was hij de snelste auto. Maar er was maar één droge lijn, waardoor inhalen onmogelijk was."

Drie tot vijf races

De Red Bull-topman vervolgt: "Hij probeerde Lando in een fout te dwingen, maar dat gebeurde niet. Het is een goed resultaat voor ons, het wordt een zwaar seizoen. De bandendegradatie is ons grootste probleem, met nog wat andere dingen. Maar we kennen de problemen en werken er hard aan. Ik denk dat we het met drie tot vijf races op kunnen lossen, en hopelijk kunnen we dan McLaren matchen.

