George Russell finishte op het podium tijdens de Grand Prix van Australië. De Mercedes-coureur kwam achter winnaar Lando Norris en nummer twee Max Verstappen over de streep. Na afloop erkende de Brit dat hij het niet vervelend had gevonden als de heren voor hem eraf waren gegaan in de kletsnatte omstandigheden.

Russell kon aan het begin van de race niet meekomen met het tempo van Verstappen en de beide McLaren's, maar tegen het einde van de race wist hij - mede door de verschillende Safety Cars - toch aan te haken. Doordat Oscar Piastri wegviel uit de kopgroep, kon Russell meestrijden om het podium. Op een gegeven moment zat hij zelfs vlak op de staart van Verstappen. De twee hebben sinds vorig jaar nog wel een appeltje te schillen en Russell had het dan ook niet erg gevonden als zijn rivaal eraf was gegaan. "Ik hoopte dat de twee heren voor mij een fout zouden maken en dat ik er voorbij zou glippen. Maar het was zo lastig", zo verklaarde de Brit na afloop van de race in Melbourne bij de podiuminterviews.

Russell blij met podium en onder de indruk van Antonelli

Hoewel Russel graag had gezien dat zijn rivalen een fout hadden gemaakt, was hij toch wel blij met zijn derde plaats. "Het is geweldig om op deze manier met P3 thuis te komen", zo zegt hij. "Het is ook goed gedaan van Lando [Norris]. Als je in een race als deze aan de leiding gaat, is het waarschijnlijk je ergste nachtmerrie, maar hij heeft het echt geweldig gedaan." Ook over teamgenoot Kimi Antonelli is Russell erg te spreken. De piepjonge Italiaan reed een sterke inhaalrace en finishte als vijfde. "Goed gedaan van Kimi om terug te komen tot P5, dat is echt indrukwekkend", erkent Russell.

Tot slot zegt Russell dat hij heeft genoten van de chaos en het spektakel op Albert Park. "Dit is waar de Formule 1 om draait. Ik hoop dat iedereen thuis er ook van heeft genoten."

