De F1 Grand Prix van Australië was een seizoensopener om je vingers bij af te likken. De race in Melbourne stond bol van chaos en spektakel. Uiteindelijk kende de wedstrijd maar liefst zes uitvallers. Lando Norris zette de overwinning op zijn naam en wist daarmee Max Verstappen te verslaan. De Red Bull-coureur finishte als tweede, voor de neus van George Russell.

Het was even billenknijpen of de race in Melbourne wel op het geplande tijdstip van start kon gaan vanwege de regen, maar uiteindelijk gaf de FIA 'gewoon' groen licht. Toch werd de start uiteindelijk uitgesteld, maar dat had alles te maken met de spin van Hadjar in de formatieronde. De rookie van Racing Bulls verloor op de natte baan de controle en raakte de muur. Hierdoor werd de start met enkele minuten vertraagd. Hadjar droop diep teleurgesteld af. Begrijpelijk ook, want de Fransman had met zijn elfde startplaats een prima uitgangspositie om wat van zijn eerste officiële Formule 1-race te kunnen maken. Toen de Grand Prix in Melbourne uiteindelijk van start ging, wist Verstappen een plek te winnen ten koste van Piastri en op te schuiven naar de tweede stek. De wedstrijd werd echter kort daarna weer stilgelegd, omdat Doohan was gecrasht. De Australiër was niet de enige. Onder de Safety Car ging ook Sainz van de baan. Zodoende gingen er in de de beginfase al drie auto's verloren.

Norris behoudt leiding bij herstart, Verstappen verliest terrein

Bij de herstart wist Norris met succes de leiding te verdedigen ten opzichte van Verstappen. Piastri wist ook bij te blijven en gezamenlijk reden zij als kopgroep weg bij de rest van het veld. Verstappen verremde zich echter enkele ronden later en verloor zijn positie aan Piastri. Dit was ook het moment waarop Verstappen de aansluiting verloor en niet langer mee kon komen met de oranje bolides. Wie dat tempo wel kon rijden, was Antonelli. Achterin het veld was de jonge Italiaan bezig met een indrukwekkende opmars. Zijn voorganger, Lewis Hamilton, had het lastig in zijn eerste race voor Ferrari. Hij worstelde met de auto én de communicatie met zijn engineer. Het was duidelijk nog even wennen voor beide partijen.

Het Formule 1-veld in de regen in Melbourne

Teams en coureurs worstelen met weersomstandigheden

Zo ongeveer halverwege de wedstrijd ging het mis bij Alonso. De Spanjaard verloor de controle en crashte in de muur. Het leverde een nieuwe Safety Car op en dat gaf de teams de kans de slicks onder de auto's van hun coureurs te schroeven. Bij de herstart wist Norris opnieuw de leiding succesvol te verdedigen. Op dat moment klonk wederom de dreiging van regen, hevige regen zelfs. De eerste paar druppels waren dan ook direct funest voor Piastri, die in het gras terechtkwam en helemaal terugviel. Norris dook direct naar binnen voor inters, waardoor Verstappen - rijdend op z'n mediums - aan de leiding ging.

Chaos alom op Albert Park

Verstappen kon echter niet te lang buiten blijven, want het was glibberen en glijden. Hij koos dan ook eieren voor z'n geld en ging naar binnen. Hierdoor nam Hamilton tijdelijk de leiding in de Grand Prix over. Het chaos- en spektakelstuk breidde zich vervolgens nog verder uit, want Leclerc spinde, Bortoleto crashte en Lawson zette z'n auto in de muur. Het resulteerde in de zoveelste Safety Car op Albert Park. In één klap verloor de wedstrijd opnieuw drie auto's.

Norris wint GP Australië, Verstappen finisht als tweede

Bij de laatste herstart van de race, wist Norris opnieuw met succes aan de leiding te blijven. In de slotfase kwam Verstappen nog wel heel dichtbij, maar het was onvoldoende om de McLaren serieus te kunnen aanvallen. Hierdoor kon Norris de eerste Grand Prix van 2025 op zijn naam zetten. Verstappen finishte uiteindelijk als tweede en zal daar uitermate gelukkig mee zijn. De derde plek kwam op naam van Russell. De top tien werd compleet gemaakt door Albon, Antonelli, Stroll, Hülkenberg, Leclerc, Piastri en Hamilton.

