Vandaag is de stand in het WK van de F1 dat Lando Norris aan kop gaat met 25 punten. De McLaren-coureur won de Grand Prix van Australië en gaat daardoor aan kop in het klassement van 2025. Max Verstappen volgt op de tweede plaats met 18 punten en moet vanaf nu dus in de achtervolging. In dit artikel vind je de hele F1-stand in het WK na vandaag.

De Grand Prix van Australië was de seizoensopener van 2025 en was er direct één om je vingers bij af te likken. Vrijwel de gehele race werd je gedwongen op het puntje van je stoel te zitten. De wisselende weersomstandigheden in Melbourne maakte het een zeer chaotische en interessante race op Albert Park. Uiteindelijk wisten maar liefst zes coureurs de eindstreep niet te halen, waaronder vier rookies. Zij staan dus direct onderaan in de F1 WK-stand, die vanaf vandaag eindelijk weer vorm begint te krijgen. Wie ook onderaan in het klassement te vinden zijn, zijn de ervaren Fernando Alonso en Carlos Sainz. De twee Spanjaard bezweken ook onder de regenval in Australië en crashten. Zij blijven dus vooralsnog op 0 punten staan in de eerste officiële F1 WK-stand van 2025.

F1 stand vandaag na GP van Australië: Norris aan kop, Verstappen P2

De Grand Prix van Australië werd vandaag gewonnen door Norris en dus is hij degene die nu aan kop gaat in het kersverse klassement voor 2025. De McLaren-coureur verzamelde met zijn zege 25 WK-punten. Hiermee heeft hij zeven punten meer dan Verstappen, die als tweede eindigde en daardoor 18 punten ontving. Verstappen staat dan ook tweede in de WK-stand en zal vanaf het volgende raceweekend, dat plaatsvindt in China, de achtervolging in moeten zetten. De derde stek in het WK is in handen van George Russell. De Mercedes-coureur finishte in Melbourne als derde en ontving hier 15 punten voor. Hiermee heeft hij nu drie punten meer dan Alexander Albon, die in het klassement op de vierde stek staat met 12 bij elkaar gereden punten.

Hamilton in F1-stand net binnen de top 10

Lewis Hamilton reed in Australië zijn allereerste Grand Prix voor Ferrari, maar een succes werd dit niet. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde met zijn auto en het team liet een kans liggen met de strategie. Hamilton finishte zodoende teleurstellend als tiende en kreeg één puntje toebedeeld. Hiermee haalt hij nipt de top 10 in de WK-stand na vandaag. Hiermee blijft hij Gasly, Tsunoda, Ocon, Bearman, Lawson, Bortoleto, Alonso, Sainz, Hadjar en Doohan nog net voor. Zij kregen allemaal geen punten tijdens de Grand Prix van Australië.

Formule 1 WK-stand 2025

# Coureur Team Punten 1 Lando Norris McLaren F1 Team 25 2 Max Verstappen Red Bull Racing 18 3 George Russell Mercedes AMG F1 15 4 Alexander Albon Williams Racing 12 5 Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 10 6 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 8 7 Nico Hulkenberg Stake F1 Team 6 8 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 4 9 Oscar Piastri McLaren F1 Team 2 10 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 1 11 Pierre Gasly Alpine F1 0 12 Yuki Tsunoda Racing Bulls 0 13 Esteban Ocon Haas F1 0 14 Oliver Bearman Haas F1 0 15 Liam Lawson Red Bull Racing 0 16 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 0 17 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 0 18 Carlos Sainz Williams Racing 0 19 Isack Hadjar Racing Bulls 0 20 Jack Doohan Alpine F1 0

