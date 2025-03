Stefano Domenicali zal de komende jaren nog altijd aan het roer van de Formule 1 staan nadat hij eerder deze week zijn contract tot en met 2029 verlengde. Lewis Hamilton is ontzettend blij dat de Italiaan actief blijft in zijn positie.

Domenicali is als sinds 2021 de CEO van de Formule 1, dat sindsdien enorm gegroeid is in elk contitent van de wereld. Zeker in Noord- en Zuid-Amerika is de sport gegroeid, wat blijkt uit de races die nu op de kalender staan. Dat komt met name door het fantastische werk van de Italiaan, die veel op marketing ingezet heeft en onder meer aan de hand van de hitserie Drive to Suvrive veel nieuwe fans in andere continenten dan Europe heeft weten te trekken. Er wordt momenteel alleen nog niet geracet op het Afrikaanse continent, iets wat Domenicali de komende jaren vast voor elkaar wil gaan krijgen.

Hamilton opgelucht

Die kan heeft hij nu in ieder geval, want op woensdag werd bekend dat de Formule 1 het contract met de succesvolle CEO heeft weten te verlengen tot en met het einde van 2029. Daarmee lijkt de toekomst van de Formule 1 in goede handen te zijn én beschikt de koningsklasse dus over nog meer stabiliteit. Ook Hamilton is uitermate blij met de verlenging van de CEO: "Het is absoluut fenomenaal en geweldig om het te zien groeien. Het is geweldig om het publiek te zien groeien, dat de sport de goede richting op gaat en dat Stefano verlengd heeft. "Dank God dat hij blijft" dat hij blijft, want het is fantastisch om een neutrale, goede leider te hebben aan de voorkant", zo liet hij optekenen in de paddock van Melbourne.

