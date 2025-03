Het team van Red Bull Racing heeft in samenwerking met hoofdsponsor Oracle besloten om AI in te zetten om te bepalen of een protest zin heeft, zo meldt The Race. Het systeem moet het team helpen bij deze beoordeling door eerdere situaties te vergelijken, zodat er beter onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen.

Specifiek gaat het om zogeheten 'retrieval-augmented generation' (RAG) in combinatie met een taalmodel. Hiermee kan het team razendsnel duizenden pagina's aan regelgeving en jurisprudentie doorzoeken. Het Oostenrijkse team hoopt zo beter te kunnen inschatten of een zaak kansrijk is of dat een protest simpelweg geen zin heeft. Voormalig teammanager Jonathan Wheatley hield zich hiermee bezig, maar zal vanaf 1 april aan de slag gaan bij Kick Sauber. Red Bull lijkt dus in AI een vervanger voor Wheatley te hebben gevonden.

Artikel gaat verder onder video

Sneller bepalen of protest levensvatbaar is

"[Dit] stelt Oracle Red Bull Racing in staat om alle historische reglementen te raadplegen en in real-time reacties te genereren, wat de mogelijkheid om efficiënt vragen te stellen en zich aan te passen aan de sportreglementen gedurende een raceweekend aanzienlijk verbetert," aldus het team in een verklaring over het nieuwe systeem. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat teams slechts dertig minuten de tijd hebben om een protest in te dienen nadat de FIA een voorlopige klassificatie heeft gedeeld.

Gerelateerd