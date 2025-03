Leclerc stomverbaasd: "Wat was de vraag waardoor Lewis dat zei?"

Lewis Hamilton sluit zich in 2025 aan bij het team van Charles Leclerc: Ferrari. Komend jaar zal het duo samen de kleuren van het trotse Italiaanse team verdedigen, waarbij de Britse fans hopen op een achtste titel voor de zevenvoudig kampioen. Op de vooravond van de eerste race in Australië wordt Hamilton gevraagd wat hij het meest indrukwekkend vindt aan zijn nieuwe teamgenoot, en het antwoord is bijzonder.

Met Hamilton en Leclerc in de renstal heeft Frédéric Vasseur geen onbekende coureurs onder zijn hoede. Zo kent hij Leclerc nog uit diens Alfa Romeo-dagen, en Hamilton was in 2006 een van de coureurs in het Formule 2-team van Vasseur. Hoewel Hamilton bij Mercedes zijn grootste successen heeft behaald, nam hij eind 2024 toch afscheid van het team. De Brit stelde dat hij zich, ondanks zijn veertigjarige leeftijd, bij Ferrari weer herboren voelt en dat de komende jaren moeten uitwijzen wat dat zal opleveren.

Ferrari-duo

Het duo zal op de baan moeten bepalen wie de eerste coureur is, maar op de vooravond van de eerste race heerst er nog een gemoedelijke sfeer. Zo wordt Hamilton gevraagd wat hij het meest indrukwekkend vindt aan Leclerc. "Behalve zijn geweldige haar? Zijn ogen... ik bedoel, hij is een knappe man!", zo citeert Sportskeeda. Toen Leclerc even later met dat antwoord werd geconfronteerd, wist hij niet helemaal wat hij moest zeggen. "Wat was de vraag voor Lewis om dat te zeggen? Ik ga niet in zijn ogen kijken... hij heeft geweldige ogen. Nee, maar hij is echt een heel aardig persoon. We kunnen het supergoed met elkaar vinden en delen veel passies, vooral muziek", aldus Leclerc.

Continuing their famous chess battle ♟️ pic.twitter.com/PssyLH7PV9 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 13, 2025

