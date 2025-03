Helmut Marko heeft zich uitgesproken over een mogelijke schorsing van Max Verstappen, via of strafpunten of een uitgedeelde straf via de nieuwe scheldregels van de FIA. De adviseur van Red Bull Racing stelt dat het team de viervoudig wereldkampioen niet extra in de gaten gaat houden of remmen.

De FIA kwam al voor het begin van het nieuwe seizoen met nieuwe reglementen onder Artikel 12 rondom 'wangedrag' van coureurs. De straffen die hierbij kunnen worden uitgedeeld zijn behoorlijk. Het motorsportorgaan kwam naar buiten met een lange lijst aan nieuwe reglementen om het gedrag van de coureurs te kunnen beteugelen, nadat dit vorig jaar al vaker gebeurde. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur die de overtreding begaat naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen eerlijk: 'Ik had meer van de RB21 verwacht, nog veel werk te verrichten'

Verstappen in de problemen?

Voor Verstappen is dit natuurlijk een grote uitdaging. Vorig jaar kreeg de Nederlander een taakstraf omdat hij had gescholden tijdens een persconferentie van de FIA. Verstappen is daarnaast überhaupt behoorlijk uitgesproken. Toch zal de Nederlander op moeten passen, want de Nederlander heeft acht strafpunten op zijn licentie staan en bij twaalf strafpunten is Verstappen voor een race geschorst. Naast deze dreiging kan de Nederlander dus ook geschorst worden voor zijn taalgebruik door de FIA. In gesprek met Auto, Motor und Sport stelt Marko echter dat hij zich er geen zorgen om maakt en Red Bull niet in gaat grijpen. "De FIA zou eigenlijk wel belangrijkere zorgen moeten hebben dan de coureurs op deze manier te betuttelen. Max [Verstappen] weet precies waar het om gaat. Ik zie daar geen enkel gevaar."

Gerelateerd