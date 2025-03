Max Verstappen begint niet erg hoopvol aan het eerste weekend van het F1-seizoen 2025: de Grand Prix van Australië. De Nederlander is de laatste jaren vaak uitgevallen in Melbourne en hoopt dat dit hem in 2025 niet gaat overkomen en legt tevens uit waarom hij 'meer had verwacht' van de RB21 en 'er nog veel werk te verrichten is' voor Red Bull Racing.

Tijdens een evenement voor de fans met Liam Lawson en Red Bull Racing voorafgaand aan het weekend in Melbourne blikt Verstappen vooruit op het weekend en het seizoen. De Nederlander tempert meteen de verwachtingen bij de fans. "Ik ga natuurlijk mijn best doen, maar als je naar de testdagen kijkt dan had ik er persoonlijk een stuk meer van verwacht. Als ik zo om me heen kijk, dan kan ik concluderen dat we duidelijk niet de snelste zijn. Ik wil altijd positief zijn, maar ik weet dat we nog wat rondetijd moeten vinden om voor de overwinning te vechten."

Verstappen ziet 'veel werk te verrichten' voor Red Bull

Verstappen vervolgt door nog eerlijker te zijn: "Als je ook naar vorig jaar kijkt, dan is het duidelijk dat we niet meer het snelste team zijn. Er is dus nog een hoop werk te verrichten. Ik kijk wel uit naar het seizoen. Ik wil natuurlijk iedere race winnen, maar dat is niet mogelijk. We zullen wel zien hoe het gaat dit weekend. Ik hoop dat we iets competitiever zullen zijn in vergelijking met Bahrein. Ik verwacht geen wonderen en ik weet zeker dat we de oranje auto's [McLaren] vooraan zullen zien. Het is tenminste een mooie kleur, daardoor kan ik het wat makkelijker slikken."

Verstappen hoopt een keer geluk te hebben in Australië

Verstappen is inmiddels al een paar keer uitgevallen tijdens het raceweekend in Australië, waaronder vorig jaar en 2022. De Nederlander won tot nu toe alleen in 2023 de race en hoopt dat er in 2025 een tweede bij gaat komen. "Ik heb hier al best wel veel pech gehad. Ik heb al meerdere mechanische problemen gehad. Die ene zege is tenminste wel top. Ik heb ook begrepen dat er wat regen in de lucht hangt, dus daar kijk ik wel naar uit."

