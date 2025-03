Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft onthuld dat Max Verstappen inderdaad prestatieclausules in zijn contract - dat nog tot eind 2028 geldig is - heeft staan die ervoor zorgen dat de Nederlander kan vertrekken als deze prestatiedoelstellingen niet gehaald worden.

Toen vorig jaar de onrust achter de schermen bij Red Bull Racing begon toe te nemen kwamen de geruchten over de toekomst van Verstappen ook op gang. Mercedes deed er in de vorm van Toto Wolff graag aan mee en gooide olie op het vuur, terwijl ook Aston Martin veel werd genoemd en vooral veel financiële slagkracht heeft. Het minder worden van de auto van Red Bull hielp niet mee en heeft de druk er voor Red Bull in 2025 behoorlijk opgelegd. Zeker omdat het team wegens het contract van Verstappen wel moet presteren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: F1 begint weer: dingen om naar uit te kijken tijdens het openingsweekend in Australië

Marko over prestatieclausules Verstappen

In gesprek met Auto, Motor und Sport geeft Marko toe dat Verstappen meerdere prestatieclausules heeft in zijn contract bij Red Bull Racing. "Het is geen geheim dat er in het contract van Max prestatieclausules staan. Max wil winnen en het gevoel hebben dat we daar het maximale voor doen. Dat is voor ons een uitdaging. Als hij het gevoel heeft dat er niet alles aan gedaan wordt om de optimale auto te bouwen, dan bestaat het gevaar dat hij ergens anders gaat kijken. Het is voor ons belangrijk om aan hem te laten zien dat we een auto kunnen bouwen waarmee gewonnen kan worden."

Wat staat er in de prestatieclausules van Verstappen?

Over details over de prestatieclausule van Verstappen zegt Marko niks, behalve dan wat in ieder geval niet onderdeel is van de clausule. "Dat betekent niet dat we, nu de prestaties [van de teams] zo dicht bij elkaar liggen, twintig races moeten winnen. We moeten in staat zijn om de races te winnen waar we kunnen winnen. Als dat niet kan, dan moeten we genoeg punten verzamelen."

Gerelateerd