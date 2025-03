F1 begint weer: dingen om naar uit te kijken tijdens het openingsweekend in Australië

Na meer dan drie maanden is het komend weekend dan eindelijk weer zover: een raceweekend in F1. De coureurs gaan in Australië beginnen aan het seizoen 2025 na een lange voorbereiding richting het laatste seizoen van deze reglementen. Waar kunnen en mogen we komend weekend naar uitkijken?

Het seizoen 2025 wordt gezien als het seizoen 2021 van deze generatie aan auto's. Het merendeel van de teams is bezig met 2026 en de nieuwe reglementen en de auto's zelf beginnen aan hun limiet te komen, waardoor alle auto's ook dichter in de buurt van elkaar komen. Dit zagen we in 2024 al en in 2025 is de verwachting dat we McLaren, Ferrari, Red Bull en Mercedes voorin gaan zien strijden om podiumplekken, zeges en wellicht zelfs de twee kampioenschappen.

Debuut Lewis Hamilton voor Ferrari

Komend weekend is het dan eindelijk zover: het echte debuut van Lewis Hamilton bij Ferrari. Meer dan een jaar geleden werd de transfer al aangekondigd, maar komend weekend gaat de Brit voor het eerst officiële rondjes rijden tijdens een F1-weekend namens Ferrari. Hamilton hoopt dat hij bij Ferrari een auto krijgt waar hij zich veel comfortabeler in voelt dan bij Mercedes het geval was en gaat dit seizoen wellicht zijn laatste echte kans krijgen om een titel te veroveren.

De aandacht voor Hamilton zal komend weekend immens zijn, zowel vanuit de fans als vanuit de media, de andere coureurs en zelfs de teams. De verwachting is dat Ferrari een competitieve auto gaat hebben, met als uitstaande vraag of Hamilton er ook het maximale uit gaat halen en een serieuze uitdaging kan gaan vormen voor het kampioenschap bij de coureurs.

Veel nieuwe coureurs en rookies

Daar waar er in 2024 geen enkele nieuwe coureur op de grid stond toen het seizoen begon, is dit nu compleet anders. Zo hebben Liam Lawson, Jack Doohan en Oliver Bearman nu echt een vast stoeltje in de koningsklasse en zijn Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar en Andrea Kimi Antonelli ook nieuwe gezichten. Al met al dus veel jonge coureurs die ervaren coureurs als Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen en Valtteri Bottas vervangen op de grid.

Vooral Lawson en Antonelli zullen de aandacht op zich gericht hebben, aangezien ze bij een topteam rijden en weten dat het toch vooral van hun prestaties en consistentie af zal hangen of Red Bull en Mercedes in 2025 mogen hopen op een kampioenschap bij de constructeurs. Voor Doohan, Hadjar, Bortoleto en Bearman al de druk iets minder hoog zijn

Pikorde in F1

Tuurlijk waren er al de testdagen die ons en beetje een beeld gaven, maar in Australië gaan we voor het eerst een beeld krijgen van hoe de verhoudingen zijn als iedereen echt alles geeft tijdens de kwalificatie en de race. Veel mensen zien McLaren als de favoriet met Ferrari als outsider en Red Bull en Mercedes als dark horses, met Williams en Alpine daarachter als 'best of the rest' en dan het middenveld met Aston Martin, Haas en Racing Bulls. Dat Kick Sauber achteraan zal staan, hadden we eigenlijk al geen testdagen voor nodig. Toch zal ook komend weekend geen compleet beeld geven. Ten eerste zal het per raceweekend en vooral type circuit anders zijn omdat de verschillen tussen bijvoorbeeld de vier topteams erg klein zijn. Daarnaast wordt er komend weekend, vooral op zondag, regen verwacht. Ook dit zijn weer hele andere omstandigheden waar sommige auto's en coureurs beter mee om kunnen gaan dan anderen.

FIA gaat achtervleugel testen

Komend weekend gaat de FIA meteen hard ingrijpen rondom flexibele achtervleugels. Daar waar de voorvleugels pas vanaf de negende race, in Spanje, getest gaan worden, gaan er vanaf komend weekend onder meer al extra camera's geplaatst worden om de flexibiliteit van de achtervleugels te controleren.

Daar waar vooral McLaren en Mercedes genoemd zijn als teams die extreme versies gebruiken, lijkt het erop dat bijna elk team in F1 wel een bepaalde vorm van een flexi-wing gebruikt. Alle teams zullen zich dus moeten aanpassen aan de regels om de tests door te komen, te beginnen komend weekend bij de achtervleugels.

Scheldreglementen FIA

Tot slot gaan ook de nieuwe scheldreglementen en straffen die daarbij komen kijken, komend weekend in. De FIA begon vorig jaar al met hardere straffen voor coureurs die scholden tijdens bijvoorbeeld persconferenties van de FIA, maar deze boetes zullen in 2025 nog groter zijn dan ze vorig jaar waren.

Veel coureurs en mensen die F1 volgen vinden de beslissing vanuit de FIA lachwekkend, maar feit is dat ze komend weekend wel in zullen gaan. Het lijkt er wel op dat schelden via de boardradio niet bestraft zal worden, deels ook omdat F1 er zelf voor kiest om dit uit te zenden en dit tevens in het heetst van de strijd is. Toch zullen coureurs zeker tijdens de persconferenties van de FIA op moeten passen op wat ze zeggen.

