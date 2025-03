Max Verstappen hoopt dit seizoen zijn vijfde wereldtitel te pakken, maar heeft daarvoor natuurlijk wel ook goed materiaal nodig. Als dat niet het geval is, sluit Juan Pablo Montoya een herhaling van het Lewis Hamilton-scenario zeker niet uit.

Het team van Red Bull Racing zal dit jaar Max Verstappen van een goede auto moeten voorzien als ze mee willen doen om de wereldtitels. Voorlopig lijkt het er echter op dat ze in ieder geval voorrang moeten verlenen aan McLaren vanuit de Oostenrijkers. Op de achtergrond blijven andere teams loeren op een kansje om de handtekening van de 26-jarige Nederlander te bemachtigen. Wanneer het allemaal niet crescendo verloopt het aankomende seizoen, kan het zomaar zijn dat Verstappen verderop in de paddock gaat rondneuzen.

Hamilton

Montoya vraagt zich hardop af hoe het allemaal dit seizoen gaat lopen als Verstappen niet van een competitieve auto wordt voorzien die mee kan doen om de wereldtitels. De voormalig coureur denkt dat het in dat geval goed mogelijk is dat Verstappen er mee gaat gooien, net als we Hamilton in het verleden wel eens zagen doen: "Max Verstappen wil gewoon in een competitieve auto zitten. Je wil natuurlijk in het beste scenario zitten. Kijk wat er gebeurde met Lewis Hamilton tijdens zijn laatste jaren bij Mercedes", zo begint hij bij Oddspedia.

Niks erom geven

Montoya legt uit wat hij precies bedoelt: "Elke keer als Mercedes een kleine piek had, had hij de snelheid om een race te winnen. Dan kon je de oude Lewis in de auto zien", zo stelt de Zuid-Amerikaan. Volgens Montoya was het allemaal wel wat anders wanneer het tegenzat bij Hamilton: "Wanneer de auto niet competitief was, gaf hij er gewoon niks om. Het was niet zo dat de snelheid er niet was, hij kon er gewoon niks om geven", zo besluit Montoya, die dus verwacht dat bij Verstappen hetzelfde kan gebeuren bij een mindere wagen.

